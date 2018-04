Pardubický kraj doplatí každému z dětí po zemřelé pacientce čtvrt milionu

Žena zemřela dva dny po operaci křečových žil. Po zákroku provedeném ve spinální anestezii upadla do bezvědomí, z nějž se už neprobrala.

Soudy loni dospěly na základě znaleckého posudku k závěru, že vinu nese nemocnice, protože zdravotníci po operaci neprováděli nepřetržitou kontrolu pacientky tak, jak měli.

Pojišťovna již musela uhradit všem žalobcům, tedy manželovi, rodičům i dětem náhradu i s úroky. Každé z dětí obdrželo 240 tisíc korun.

Žalobci v lednu 2017 změnili žalobu o náhradu škody na žádost o nemajetkovou újmu. Před konečným rozhodnutím byl spor urovnán mimosoudně (podrobně v článku Smrt v chrudimské nemocnici odškodní kraj. Pozůstalí čekali 12 let).

Radní Pardubického kraje rozhodli, že každé dítě získá ještě jednou částku 240 tisíc korun. Podle průběhu jednání před pardubickou pobočkou Krajského soudu letos v únoru lze usuzovat, že pokud by kraj peníze nevyplatil sám, soud by mu to nařídil.