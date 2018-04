Cestující v Pardubickém kraji bude možná vozit více dopravců

Politici si nyní nechají zpracovat právní rozbor, zda je to možné udělat.

„Jednotlivé funkční celky by pak mohli zajišťovat různí dopravci. Celý systém by nadále fungoval v rámci našeho systému IREDO, avšak s různými vozy,“ uvedl krajský radní pro oblast dopravy Michal Kortyš.

Pardubický kraj kvůli zajištění dopravy po roce 2019 oslovil České dráhy, RegioJet a Leo Express. Všechny tři společnosti mají zájem. Kraj doufá, že vpuštěním více firem do hry by mohl vyjednat víc, než kdyby se dohodl s jediným dopravcem.

„Chceme pro cestující maximální komfort a pro kraj především maximální efektivitu vynaložených prostředků. Jednání, která vedeme, posilují naši pozici a umožňují pro cestující v regionu vyjednat co nejlepší podmínky,“ uvedl Kortyš.

Kromě pohodlnějších sedaček kraj požaduje ve vozech klimatizaci, připojení k bezdrátovému internetu, ale také zásuvky 230V a USB. To je jasný vzkaz pro České dráhy.

„Nedovedu si představit, že by byly do ukončení platnosti smlouvy bez jakýchkoliv změn v provozu například motorové vozy řady 810. V roce, kdy bude smlouva končit, by tyto vozy jezdily téměř 50 let,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Slabina soukromníků je zřejmá. O společnosti Leo Express hejtman řekl, že nemá na regionálních tratích žádnou historii. „Je nutné se velmi detailně seznámit se zaslanými materiály,“ uvedl k tomu Netolický.

Pardubický kraj nevybírá dopravce soutěží, ale zvolil takzvané přímé zadání. Dopravci poslali kraji své nabídky a politici se rozhodnou, s kým budou dál jednat.