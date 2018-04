Pardubický kraj chce lépe ovládat nemocnice, dosadí do nich své lidi

V praxi by to mělo vypadat tak, že krajská vláda vybere tři lidi, které dosadí do představenstva nemocnice v Pardubicích, Chrudimi, Litomyšli, Ústí nad Orlicí i ve Svitavách. Trojice pak bude mít hlavní slovo v pětičlenném představenstvu. Jeden z nich se může stát i předsedou představenstev všech nemocnic.

Podobné změny čekají i dozorčí rady. "O konkrétních jménech se vůbec nebavíme. Připravujeme mechanismus, jak zvýšit počet členů představenstva, dozorčí rady a jak změnit stanovy společností," uvedla krajská radní zodpovědná za zdravotnictví MarkétaTauberová.

O plánu na zvýšení počtu členů statutárních orgánů nemocnic budou krajští radní rozhodovat ve čtvrtek. Ke změnám je vede špatná situace nemocnic, které se propadají do dluhů. Jednotné vedení všech nemocnic bude moci teoreticky přistoupit k úsporným krokům, kterým se dosavadní ředitelé, hájící svoje zařízení, většinou brání.

Do příštích voleb už se změna nestihne

"Krajští zástupci mohou snáze ostatní přehlasovat. Je to svým způsobem pseudoholding," uvedl opoziční krajský zastupitel Josef Janeček z ODS. Ten už delší čas varuje před tím, že by kraj mohl vzít zajímavé obory z menších nemocnic a přesunout je do Pardubické krajské nemocnice, aby jí pomohl.

Janeček upozorňuje na to, že starostové, kteří nyní sedí v dozorčích radách, ztratí kvůli chystaným změnám ve vedení nemocnic svůj vliv. "Schopnost starosty něco ovlivnit bude výrazně snížena," uvedl.

Na druhou stranu je už zřejmé, že spojení nemocnic do holdingu toto vedení kraje do krajských voleb v roce 2012 nestihne. "Není to záležitost, kterou by bylo možné provést narychlo," uvedla Tauberová.