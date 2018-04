Posily se osvědčily, říká pardubický kouč Svědík po remíze s Jihlavou

Divákům ve 29. minutě předvedl svou rychlost a šikovnost nejnovější přírůstek pardubické kabiny Jakub Sklenář, který přesprintoval obránce a hostujícímu brankáři nedal žádnou šanci -1:0.

Hned o minutu později prošel neohroženě do vápna Javůrek, jehož střelu dokázala hostující obrana ještě zablokovat, ale odražený míč nacentroval zpět do vymezeného území Norek a sváteční hlavičkář Petrus zvýšil na 2:0.

"David Norek připravil nádherný centr a já jsem se soustředil, abych trefil bránu. Dal jsem to se štěstím, protože žádný klasický hlavičkář nejsem," řekl po zápase pardubický kanonýr Petrus.

Výtečnou domácí desetiminutovku zakončil ve 34. minutě táhlou střelou k tyči domácí Hundák. Ráně s gólovými parametry však zabránila v cestě do sítě perfektní robinsonáda hostujícího brankáře Hanuše.

"Jsem spokojen jak s Kubou Sklenářem, který dal gól a plnil vše to, co jsme si řekli, tak s Tomášem Dubským. Po něm na středu hřiště chceme důraz, agresivitu a získávání odražených míčů, což plnil velmi dobře," pochválil čerstvé posily trenér a dodal: "Byl bych rád, aby se tým doplnil o jednoho krajního záložníka, protože tam nás ještě tlačí bota."

Jihlava pak nasadila do druhé půle celou novou jedenáctku, zatímco Pardubice vyměnily pouze čtveřici hráčů. "My nemáme tak široký kádr, abychom si mohli dovolit kompletně vystřídat celou sestavu, navíc jsme šli do zápasu z plné přípravy a bylo znatelné, že nám docházely síly," přiznal pardubický kouč Martin Svědík a postěžoval si na druhou půli:

"Neovládali jsme střed hřiště, nepodrželi jsme balon a neměli jsme mezihru. Dostali jsme dvě branky, i když soupeř neměl žádný stálý tlak. Za stavu 2:0 nemůžeme inkasovat gól z brejkové situace. Máme si co vyříkávat, i když to byla jen příprava."