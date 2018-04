Pardubickou dostihovou dráhu zničilo hnojení ledkem, míní lidé od koní

Lidé od koní si na dráhu stěžovali "Kdo to viděl, tvrdí, že kde jel traktor a kde jsou stopy, je to spálené, padalo tam asi něco, co padat nemělo. Tohle je běžný lidský faktor. Nemám to sice potvrzené, ale říká se, že v pondělí jeli přihnojovat skoky, přitom se to mohlo stát," řekl Váňa deníku Právo.

Se svým názorem není vůbec osamocený. Úplně stejný pohled na věc má například Naďa Jandová, která se nedávno chtěla stát šéfkou Dostihového spolku. "Pracovník spolku se ta místa snažil pohnojit ledkem, ale přehnal to. Sypal ho rukou a trávu vypálil," uvedla Jandová.

Její tezi potvrzují i odborníci na trávníky. Na svých fórech upozorňují na to, že ledek je v kombinaci se suchem pro pažit výrazně nebezpečný. A právě slunečné počasí na začátku minulého týdne skutečně panovalo.

Policisté vyšetřují zničení dráhy na závodišti v Pardubicích Skvrny na trávě na závodišti v Pardubicích Skvrny na trávě na závodišti v Pardubicích Skvrny na trávě na závodišti v Pardubicích

"V neděli se o tom v paddocku hodně mluvilo. Téměř všichni se shodli na tom, že trávu poničilo hnojení. Dráha byla totiž příliš tvrdá a rozbitá. Zanedbalo se kropení, a tak se to snažili pořadatelé dohnat takto. Počasí jim ale nepřálo a tráva vzala za své," říká muž, který se kolem dostihů pohybuje roky.

Jelikož je spojen s bývalým vedením spolku, nechce být jmenován, aby nebyl napadán z útoků na nové šéfy. Jenže i pro jeho tvrzení se dá najít několik podpůrných argumentů. Jeden z hlavních je, že dráha Velké byla podle odborníků skutečně v hodně tristním stavu.

Tak špatná dráha nebyla už roky

"Musím přiznat, že v tak špatném stavu jako letos dráha za poslední roky před Velkou nebyla," říká Jaroslav Jelínek z České asociace steeplechase, který prohlídku tratě s komisí vedl pro Paddock revue.

A jeden z důvodů mnoha problémů na dráze? Podle Jelínka právě to, že pořadatelé málo kropili a dráha byla kvůli tomu až příliš tvrdá.

"Zavlažovala se částečně rovinová dráha, ale na řadě míst překážkového kurzu k závlahám vůbec nebylo přistoupeno," konstatoval Jaroslav Jelínek.

Podobný pohled na věc má i Pavel Složil, který jako aktivní účastník Velkou dokončil nejlépe na druhém místě a nyní koně připravuje jako trenér.

"Poprvé jsem ji tenhle týden viděl ve středu, a to jsme byli všichni v šoku z toho, v jak špatném stavu je. Pět týdnů bylo sucho a nezavlažovalo se, takže všechno vypadalo nebezpečně," uvedl Složil.

Lidé z vedení Spolku chybu odmítají

Lidé z vedení dostihového spolku však odmítají, že by chtěli zanedbání zavlažování na poslední chvíli dohnat špatným hnojením.

"Pokud by někdo ale udělal takovou chybu, musel by být na hranici demence. I když ale připustím, že jsem zcela dementní a spletu si hnojivo s herbicidem, pak s ním postříkám celé plochy, a ne jen vybraná místa," uvedl šéf představenstva dostihového spolku Jan Němec.

Jenže trávu vůbec nemusel zničit nějaký jed. Ledek ji totiž dokáže při špatném použití zlikvidovat úplně stejně spolehlivě. Poslední slovo v případu bude mít policie, která ho vyšetřuje.