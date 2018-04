Pardubické krasobruslařky získaly mistrovský titul už poosmé

O víkendu pardubická ČEZ Arena hostila Mistrovství České republiky 2012 v krasobruslení juniorů a zároveň v synchronizovaném bruslení.

Pořadatelství zajišťoval pardubický krasobruslařský klub a jeho předseda Petr Melichar o akci řekl: "Z pohledu organizátora proběhly závody na dobré organizační, sportovní i společenské úrovni. Pochvalné ohlasy mám jak od funkcionářů svazu, tak od závodníků a trenérů."

Vrcholem nedělního programu bylo vystoupení, dnes již osminásobných držitelek titulu Mistr ČR, skupiny synchronizovaného bruslení Orion Pardubice.

Družstvo pod vedením trenérky Jany Skřivánkové ve složení Jennifer Augstenová, Tereza a Ivana Balcarovy, Martina Fasnerová, Lenka Fenclová, Kristýna Hloucalová, Karolína Holštajnová, Adina Hovorková, Petra Hrabicová, Adéla Kloučková, Nikola Krupauerová, Barbora Lahučká, Karolína Melicharová, Dominika Schmidtová, Kateřina Ševcová a Zuzana Váňová nezaváhalo a po šesti letech získalo republikový primát.

"Krátký program se nám opravdu hodně povedl. Ve volné jízdě byla první část velmi pěkná, druhou půlku jsme před mistrovstvím trochu předělávali, tak to nebylo úplně ono. Máme ještě čas do dubnového mistrovství světa to vypilovat," řekla k výkonu trenérka Skřivánková a vysvětlila, proč těsně před vrcholnou akcí zasahovali do nacvičené sestavy.

"Bojujeme s pravidly, protože hodnocení obtížnosti jsou pro některé formace nejasně formulované. Jakmile zjistíme, že naše provedení neodpovídá požadované obtížnosti, změníme ho. Tím si ale rozhodíme posty ve formacích."

Zisk domácího titulu opravňuje Orion k účasti na MS ve Švédsku. "Už dlouho jsme na nejvyšší mezinárodní úrovni nejeli, takže umístění neřešíme. Chceme předvést nejlépe to, co umíme. Aby to bylo krásné a synchronní," dodala Skřivánková.

Vystoupení juniorské skupiny synchronizovaného bruslení Amazonek okomentoval Petr Melichar: "Měly smolný závod. Po dlouhé době upadly v závodě a to hned dvakrát. Právě druhý pád je asi připravil o mistrovský titul."