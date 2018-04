Pardubická Retia je mezi vyvolenými, chystá „chytrou obranu“ pro NATO

Chytrá obrana je dnes hlavní cíl armád NATO. Napomůže k ní systém AGS, budoucí výrobek pardubické firmy Retia.

Program poslouží průzkumníkům, umí najít a sledovat pozemní cíle, takže informační převahou nad protivníkem ochrání vojáky na bojišti. Na jeho vývoji a výrobě se podílí patnáct renomovaných firem z celého světa, Retia patří mezi ně.

Je to asi takový úspěch, jako kdyby některý český fotbalový klub postoupil do play-off Ligy mistrů.

"Česká firma se dostala do exkluzivní společnosti firem obranného průmyslu ve světě," řekl prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek.

Smlouvu na dodávku hardware pro mobilní pozemní část podepsala nyní Retia s německou společností Cassidian jako první firma v Evropě.

"Tím, že jsme předložili nabídku, tak jsme na dveře zaklepali. Tím, že jsme podepsali kontrakt, tak jsme dveře otevřeli a vstoupili do této společnosti, ale pouze úspěšným dokončením tohoto projektu během příštích čtyř let můžeme říci, že jsme se stali skutečnou součástí komunity významných zbrojařských firem," řekl vedoucí projektu Petr Tichý.

Firma může postupně zvyšovat počet zaměstanců

Zatímco automatizovaný systém velení a řízení palby RACCOS, kterým si získala Retia dobré jméno, vyhodnocoval vzdušnou situaci, systém AGS dodává informace o tom, co je na zemi - tedy pro pozemní vojsko.

Z bezpilotních letounů ve vysoké výšce pořizuje radarové snímky a stanovuje souřadnice případných cílů, které vojáci ihned podrobují rozboru. Nehledě na noc, bouři či jiné povětrnostní podmínky.

"Je to nejdůležitější program NATO, který se v tuto chvíli realizuje," řekl ředitel Petr Novák, podle něhož zakázka umožní pokračovat v dosavadním trendu postupného zvyšování počtu zaměstnanců.

Na jiných zbrojařských projektech spolupracuje třeba také více zemí, ale tento průzkumný systém financuje přímo Aliance, která bude také rozhodovat o jeho nasazení.

Česká republika přispěje celkově přes 550 milionů korun postupně rozloženými do několika let a tato částka odpovídá jejímu jedenapůlprocentnímu podílu. Přitom 70 procent vynaložených prostředků se musí vrátit jako investice do národních průmyslů, což je právě šance, kterou Retia využila.

"Firma Retia je typickým představitelem politiky, kterou se snažím vnést do českého obranného průmyslu - že není možné se fixovat na Armádu České republiky, která už kvůli rozpočtu není schopná živit české firmy, ale že ty jsou schopné překonat hranice malého českého dolíčku a uplatnit se na mezinárodním poli," řekl při úterní malé slavnosti na počest velké zakázky pověřený náměstek ministra obrany pro obranné akvizice, brigádní generál Pavel Bulant.

NATO počítá s nasazením systému AGS naplno pro všechny druhy operací po roce 2016. Získaná data budou poskytovat důležité informace i českým vojákům.