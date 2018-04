Pardubická radnice přepracuje projekt Tyršových sadů, chce reakce lidí

"Při oznamování záměru opravit park jsme špatně komunikovali s lidmi, to je nutné si přiznat. Debata musí začít znovu a od nuly a musíme ji vést mnohem lépe," přiznává chybu primátorka Pardubic a hned také říká v čem konkrétně ji radní udělali.

"Nakonec to vypadalo, že utratíme 70 milionů jen za vykácení 400 stromů. Přitom park se má celkově vylepšit a hlavně odvodnit. Jen to bude stát desítky milionů a navíc té odvodňovací struze stojí v cestě 86 stromů. Takto to lidem musíme vysvětlovat, strom po stromu," řekla Fraňková.

Radost odpůrcům kácení dělá vedení města i tím, že už nehodlá bazírovat na návrhu architektů, kteří projekt přestavby parku připravili. Počet pokácených stromů se tak určitě zmenší. "Už nyní můžu říct, že žádných 400 stromů se kácet nebude. Přehodnotíme to. Bude to určitě méně," slibuje šéfka pardubické radnice.

Radnice se musí s odpůrci kácení shodnout rychle

O tom, co dál s Tyršovými sady, budou ve středu jednat na svém mimořádném zasedání i zastupitelé. Ať rozhodnou jakkoliv, jasné je, že poté, co odpůrci oprávněně napadli povolení kácet stromy v sadech, musí politici s aktivisty rychle najít společnou řeč. Pokud se to nepodaří, je pravděpodobné, že zanedbaný park se zatím opravovat nebude.

"Jelikož chceme sady opravovat za peníze z Unie, velmi nás tlačí čas. Už příští rok musíme část dotace prostavět. Pokud neuspějeme s novým povolením na kácení, opravu parku za dotace budeme muset odpískat a peníze přesunout na něco jiného," řekl náměstek primátorky František Brendl.

Proti kácení se aktivně postavil i Klub přátel Pardubicka v čele s předsedou Janem Linhartem. Ten souhlas svých kolegů s částečným kácením spojuje také s jednou zásadní podmínkou. Podle něj radní musí říct, že ze sadů nikdy nebude pohledový park, jak navrhl tvůrce projektu.

Peníze určené na park by mohly jít i do tunelu u Zelené brány

"Pokud opustí myšlenku toho, že parkem má být vidět skrz na skrz, a místo toho se zasadí o zachování klasického příměstského parku, tak určitě nikomu klacky pod nohy házet nebudeme," říká Linhart.

A je nutné dodat, že odpůrci mají v ruce potenciálních klacků více než dost. Chystají se totiž stát jedním z účastníků procesu, při kterém se bude povolovat kácení v sadech. Bez něj přitom nelze rekonstrukci zahájit. "Tam se dá velmi účelně celou věc brzdit. Nedej bože, kdyby nové povolení napadli u soudu, to bychom pak mohli na opravu parku za evropské peníze rychle zapomenout," uvedl náměstek primátorky Jiří Rozinek.

Aby dotace v řádech desítek milionů korun nepropadly, politici už přemýšlí, kam peníze případně přesunou. Vtip je v tom, že musí být utraceny při zvelebování centra města. Část radních v čele s těmi z ČSSD a Sdružení Pardubáci by je nejraději viděli v tunelu, který by měl vyrůst před Zelenou bránou.