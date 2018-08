Nemocnice se léta vyhýbá soutěži, a tak platí vysoké ceny za jídlo

Dozorčí rada Pardubické nemocnice dostala před šesti lety na stůl analýzu, podle níž zdravotnické zařízení přichází o miliony korun, neboť cena za jídlo od společnosti Multi-Catering je zbytečně vysoká. Minimálně ve srovnání s náklady na stravování v ostatních čtyřech nemocnicích.

Nespokojenost tehdy vyjádřil i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. V dotaznících si pacienti stěžovali i na kvalitu. Přesto veřejnou soutěž na nového dodavatele nemocnice nikdy nevyhlásila.

Na jednoduchou otázku, proč se o zajištění stravy v Pardubicích nesoutěžilo, vedení nemocnice MF DNES minulý týden neodpovědělo. Konstatovalo jen, že změnu stravování aktuálně řeší.

„Současná jídelna bude muset přibližně v roce 2020 ustoupit stavbě nového centrálního urgentního příjmu a v návaznosti na tento projekt se připravují plány na rekonstrukci stávající kuchyně,“ uvedla mluvčí Nemocnice Pardubického kraje Kateřina Semrádová.

Před šesti lety tehdejší ředitel Pardubické nemocnice Tomáš Gottvald vysvětloval, že smlouva s cateringovou společností byla sepsána tak, že byla prakticky nevypověditelná.

„Nešlo to dříve udělat. Stravovací provoz byl financován ze státních prostředků tak, že do konce prosince 2012 platila doba udržitelnosti,“ uvedl Gottvald, v současnosti generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje. Jenže ani po roce 2013 firma Multi-Catering nemusela o zakázku soupeřit s konkurencí.

Za první tři měsíce letošního roku zaplatila Nemocnice Pardubického kraje podle registru smluv za zajištění stravy v Pardubicích společnosti Multicatering 6,7 milionu korun. Původní smlouva veřejná není, podpisy pod ní jsou patrně staré sedmnáct let.

„Veřejná zakázka podle tehdy platných pravidel, na základě které byla uzavřena smlouva se společností Multi-Catering, byla realizována již v roce 2001,“ uvedl krajský radní zodpovědný za zdravotnictví Ladislav Valtr.

Podle radního vhodná chvíle pro soutěž byla, ale už není

Smlouva pak podle něj přešla na Nemocnici Pardubického kraje, která vznikla fúzí pěti nemocnic. Valtr souhlasí, že na stravování měl management vypsat soutěž už kvůli stanovení férové ceny i kvůli vývoji požadavků na kvalitu stravy.

„Pokládal bych to za vhodné a racionální opatření. Nicméně to mělo nastat už někdy v roce 2015 po fúzi. Pominu-li totiž, že toto spadá do výhradní kompetence a zodpovědnosti vedení akciové společnosti, tak vhodná chvíle nyní už dle mého názoru není,“ uvedl Valtr.

Nemocnice totiž plánuje stavbu centrálního urgentního příjmu a s tím související rekonstrukci kuchyně a jídelny. Změní se celý stravovací provoz.

Kdyby nyní hledala nového dodavatele, bylo by to podle Valtra jen na relativně krátkou dobu. „Současný, historicky vzniklý stav sice není ideální, ale jakékoli nové provizorium by v tomto směru mohlo být ještě méně šťastné řešení,“ uvedl Valtr.

Vedení nemocnice uvádí, že soutěž na stravování v nových prostorách možná nakonec vyhlásí.

„Ve hře je jak varianta vypsání nového výběrového řízení, tak možnost, že si bude v Pardubicích Nemocnice Pardubického kraje zajišťovat provoz kuchyně ve své režii,“ uvedla Kateřina Semrádová.