Pardubická MHD protáhne linku 15 až do Přelouče kvůli úbytku vlaků

Čtyři jízdy autobusu, který už dnes zajíždí až do Opočínku, nemusí být konečným počtem. "Pokud bude zájem, nebude problém přidat i více spojů," říká ředitel Dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Na zkoušku zdarma, pak za 16 korun Cena lístku z Pardubic do Přelouče bude jen 16 korun, majitelé pardubické karty dají ještě o dvě koruny méně. V neděli 4. prosince se koná bezplatná zkušební jízda. Jízdní řád těchto mimořádných spojů bude uveřejněn v přiloženém letáku na webových stránkách podniku dpmp.cz.

Pro jeho firmu se tak z dopravy do Přelouče může stát docela výhodný byznys. Až do Opočínku totiž spoje dotuje město a krajský úřad. Dále do Přelouče bude na autobusy připlácet dopravce Oredo.

"Od prosince s novým vlakovým jízdním řádem bude zrušeno několik spojů, které obsluhovaly zastávky mezi Pardubicemi a Přeloučí. Proto nás firma Oredo požádala, zda bychom tento výpadek nemohli pokrýt," vysvětlil Pelikán.

Autobusem do Pardubic na nákupy

Je možné, že spoje budou dost vytížené. Mluví pro to třeba dobrá cena jízdného.

Starostka Přelouče Irena Burešová si myslí, že linku dlouhou 20 kilometrů budou hojně využívat lidé, kteří do Pardubic vyrazí za nákupy. Ředitel podniku Pelikán však počítá i s tím, že patnáctkou pojedou utrácet peníze Pardubáci.

"Každou neděli se ve Valech konají známé trhy. Myslím, že patnáctka může být ideálním spojem právě pro jejich návštěvníky. Bude to levnější i pohodlnější, než tam jet autem," míní Pelikán.