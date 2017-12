Tři karty v jedné. Cestující na Pardubicku budou mít jednodušší život

Cestující pardubické městské dopravy (MHD) s pomocí jediné karty využijí i drážní regionální osobní dopravu na území Pardubického a Královéhradeckého kraje a veřejnou linkovou autobusovou dopravu na území těchto krajů.

„Cestující tak budou moci pro odbavení u dopravců využívat jeden elektronický nosič jízdního dokladu, ať už to bude Pardubická karta, IREDO karta nebo ČD InKarta,“ uvedla Jitka Malinská, mluvčí Dopravního podniku města Pardubic.

„Neznamená to, že bude řidič MHD ve svých minutových intervalech prodávat lístky do celého kraje, ale pokud bude cestující jezdit například každý den do práce do Chrudimi a bude mít na jedné kartě nahranou časovou jízdenku městské dopravy a autobusové příměstské dopravy nebo na vlak, pak bude jezdit na jednu kartu,“ řekl ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán.

V autobusech a trolejbusech dopravce v příštím roce vymění strojky. Pokud bude mít cestující In kartu Českých drah, bude ji možné využít v MHD v Pardubicích - nahraje si na ni časový kupon nebo uhradí jízdné z elektronické peněženky. A obráceně - pokud bude mít novou Pardubickou kartu, tak ji bude moci využít při jízdě vlaky Českých drah.

Neznamená to ovšem propojení linkové a městské dopravy formou takzvaného integrovaného tarifu.

Ve vozech MHD bude možné platit bankovní kartou

Součástí modernizace odbavovacího systému bude také to, že cestující budou mít možnost nově použít k odbavení ve vozidlech MHD bezkontaktní platební bankovní kartu. Tuto službu využijí ti cestující, kteří tak často nejezdí městskou dopravou nebo si nechtějí na dopravní kartu nahrávat kredit.

Výměna současných Pardubických karet za nové se uskuteční v průběhu příštího roku.

„Předpokládaný termín dokončení je říjen 2018. Cestující se dozví podrobnější informace v lednu po ukončení výběrového řízení na dodavatele,“ řekl ředitel Tomáš Pelikán. Modernizace je součástí takzvané Integrované územní investice (ITI) hradecko-pardubické aglomerace. Evropské fondy by měly podpořit projekt více než 21 miliony korun, celkové náklady budou činit 27 milionů korun.