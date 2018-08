Pardubická juniorka finišuje. Semifinále provázely emoce

Jako první se o tom ve čtvrtek přesvědčili chlapci. Na kurtech vedle sebe semifinálové partie rozehráli Jonáš Forejtek s Tomášem Jirouškem a Jiří Lehečka s Daliborem Svrčinou.

Z první dvojice se po třísetové bitvě radoval Jonáš Forejtek.

„Ten zápas jsem hodně dobře začal a vyhrál jsem první set, pak jsem ale zvolnil,“ dostával se oslím můstkem ke druhé sadě, kterou prohrál 3:6: „Tomáš najednou začal hrát o hodně agresivněji než já. Znejistil jsem a vypadl ze hry.“

Situace pro Forejtka nevyhlížela nejlépe ani před třetím setem, kdy řešil drobné zdravotní potíže.

„Hodně mě bolela záda, takže jsem musel využít služeb fyzioterapeuta, ale naštěstí to bylo v pohodě. Cítil jsem trochu bolest při servisu, ale nakonec jsem to dokázal dotáhnout do vítězného konce,“ ulevilo se Forejtkovi.

Za to jeho soupeř Jiroušek, jenž platil za jednoho z největších favoritů Pardubické juniorky, po prohraném zápase jen těžko hledal slova.

„Tragédie. Odehrál jsem asi nejhorší utkání, jaké jsem vůbec mohl odehrát. Tímto zápasem turnaj prakticky začal a já hned vypadnul. Šílený...,“ běsnil.

Nezbyde mu než úspěšnějšího soupeře sledovat ve finále proti Jiřímu Lehečkovi, jenž si v semifinále poradil s Daliborem Svrčinou 2:1 po setech 6:3, 3:6 a 6:4.

„Byl to nesmírně těžký zápas. S Daliborem se dobře známe, takže jsme oba věděli, co jeden od druhého můžeme čekat. Potvrdilo se to,“ hodnotil Lehečka.

Nejvíce se na vítězství nadřel v posledním setu, kde se se soupeřem neustále brejkoval.

„Podle mě tam rozhodlo srdíčko. Já jsem si pořád věřil, že můžu vyhrát, a přestal jsem oproti druhému setu dělat chyby,“ uvažoval Lehečka. Podařilo se mu vyřadit prvního nasazeného hráče letošního ročníku. „Myslím si, že tady v semifinále už je jedno, kdo je první a třetí. Důležité je, že jdu dál,“ byl rád Lehečka. Ve finále tedy narazí na Jonáše Forejtka. „Známe se dlouho, hráli jsme proti sobě dost zápasů. V poslední době to ale moc nevycházelo, takže se těším. Budu se snažit na kurtu nechat všechno. Chci vyhrát,“ vyhlásil.

Dívčí finále si proti sobě zahrají Terezie Pluhařová a Darja Viďmanová

Stejný scénář měla i dívčí semifinále, která přišla na řadu hned po chlapeckých.

V prvním zápase vyzvala Terezie Pluhařová Karolínu Beránkovou. První jmenovaná navázala na čtvrteční trend třísetových bitev a zvítězila 2:1 (6:1, 4:6 a 6:1). „Pro mě to byl opravdu super zápas. Cítila jsem se dobře, od začátku jsem hrála hodně rychle, aktivně a měla jsem utkání pod kontrolou,“ ohlížela se Pluhařová.

Právě povedený první set byl podle ní základním stavebním kamenem pro semifinálové vítězství, jenže ve druhém setu přišel trochu zkrat.

„Myslela jsem si, že to půjde samo. Soupeřka to vycítila, zpomalila a začala mě nutit k chybám, což mě znervóznilo a prohrála jsem 4:6,“ vyprávěla.

V souběžném utkání si to mezi sebou rozdaly Darja Viďmanová a Klára Nováková, přičemž první z dvojice dokázala postoupit do finále po setech 6:3 a 7:5.

„Když se tak zamyslím, tak jsem se ten den vůbec necítila dobře, ale v důležitých momentech jsem se naštěstí dokázala zkoncentrovat a nakonec jsem odehrála vesměs dobrý zápas,“ řekla po utkání jeho vítězka. Poražená Klára Nováková tušila, že její soupeřka není úplně v pohodě a po utkání ji to hodně mrzelo.

„Speciálně ve druhém setu jsem vedla 4:2. V tu chvíli to bylo navíc 30:0 a já mohla ještě odskočit, ale najednou to bylo 4:5, a to už jsem nezvládla...,“ zadržovala jen těžko slzy.

Ve finále se tak potkají Terezie Pluhařová a právě Darja Viďmanová. „Dlouho jsme spolu nehráli, takže vůbec nevím, co čekat,“ okomentovala soupeřku Viďmanová.

Dívčí finále je na programu v pátek v 10.30. Chlapci potom začnou o dvě hodiny později, tedy ve 12.30.