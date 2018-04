Branky jsme Zlínu darovali, štvalo pardubického kouče Říhu

"Neodehráli jsme špatné utkání. Připravovali jsme se na to, abychom eliminovali útok Zlína, který je velmi kvalitní. Hlavně aby nedocházelo k přečíslení ve středním pásmu, a to se nám podařilo," uvedl asistent trenéra Pardubic Miloš Říha mladší.

Do branky Dynama se stejně jako v Kladně postavil veterán Dušan Salfický. Ten hosty dlouhou dobu držel jistými zákroky, a to i v přesilovkách, jež ovšem Zlín zprvu nehrál příliš dobře. V 15. minutě zabojoval v oslabení pardubický Sýkora, přihrál Zohornovi a hosté vedli.

Na začátku druhé třetiny ale totálně zaspali. Zlínský Leška našel najíždějícího Veselého, a ten ranou k pravé tyči Salfického brány srovnal. Za chvíli se ovšem znovu radovali Pardubičtí - za obranou zlínských Beranů "vyplaval" centr Nosek, rozhýbal gólmana Horčičku a kotouč mu poslal mezi betony do sítě.

Ke druhému vyrovnání se domácí dostali nečekaně snadno. Matador Leška neviděl volného spoluhráče, a tak se rozhodl nachytat Salfického. Záporný úhel nevadil - pardubický brankář si nahozený puk srazil sám do branky.

"Petr Leška se za nepříznivého stavu snaží být nepříjemný kolem branky a dnes se mu to, bohužel pro nás, podařilo. Všechny čtyři inkasované góly byly laciné a soupeři jsme je darovali," litoval kouč Říha. A dodal: "Nejsme spokojení, neboť jsme mohli bodovat."

Zlínu pak vyšel i vstup do třetí části hry, což duel rozhodlo. Dvakrát se prosadil uzdravený Filip Čech, ve druhém případě z trestného střílení střelou do růžku. Na to už Pardubice nesvedly odpovědět.