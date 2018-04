Platit parkování pomocí SMS bude v Pardubicích snadné, ale dražší

"Bude se takto moci platit všude tam, kde jsou automaty. Novinku ještě musí v září schválit zastupitelstvo, ale to by měla být jen technická věc. Od října by pak placení přes SMS mělo fungovat," říká náměstek primátorky Martin Bílek.

Platba za parkování pomocí SMS zpráv Novinka by měla začít v Pardubicích fungovat 1. října. Poslední, na co se čeká, je souhlas zastupitelstva. Návod, jak platit za odstavení auta, bude vylepen na každém parkovacím automatu. Funguje jako dárcovské sms. Platba přes telefon bude o tři koruny dražší než v automatu kvůli poplatku pro poskytovatele telekomunikačních služeb. Policisté budou moci kontrolovat zaplacení přes speciální čtečky. Město novinka skoro nic nestojí, automaty měly funkci už nainstalovány.

Ten však nemůže utajit to, že nový způsob platby měl už několik měsíců běžet. Původně se mluvilo o tom, že by se spustil v dubnu, pak zase zazněl termín prvního července.

"Trochu nás zarazilo, že celou věc musí schvalovat i zastupitelstvo. Zbrzdily nás i potíže s výběrovým řízení na provozovatele systému," uvedl Martin Bílek.

Placení parkování pomocí textové zprávy bude velmi jednoduché a lidé v Pardubicích najdou postup vylepený na parkovacích automatech. V praxi nová platba bude fungovat tak, že řidič naklape do mobilu číslo své poznávací značky a částku takovou, která bude ekvivalentem doby, po kterou bude chtít auto odstavit.

"Například, když někdo zastaví u Grandu a půjde na oběd, tak prostě SMS zaplatí hodinu. Když uvidí, že se trochu zdrží, není problém doplatit třeba další půlhodinu. Je výhodné, že se kvůli tomu nemusí vracet ke svému vozu," řekl Bílek s tím, že si však nadstandardní službu řidiči také zaplatí.

Každá platba přes mobil bude o tři koruny dražší, než kdyby ji řidič vykonal v hotovosti v automatu. "To je poplatek provozovateli sítě," doplnil.

Parkování vynáší městu miliony

O placení parkovného touto formou se v Pardubicích mluví několik let. Město už v minulosti vypsalo výběrové řízení na dodavatele systému, kvůli nepřesnostem ho ale muselo zrušit.

Parkování každý rok přinese městu miliony korun. Třeba v roce 2010 se jen v automatech vybralo 14 milionů korun. "V roce 2009 lidé do automatů naházeli 14,4 milionu. O rok později to bylo 13,9 milionu," řekl Tomáš Pelikán, ředitel dopravního podniku, který automaty spravuje.

Platit parkovné textovými zprávami lze už nyní například v Hradci Králové, Ústí nad Labem a Českých Budějovicích.