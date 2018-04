Pět milionů za drogérii, obchod a ateliér. Pardubice budou dražit dál

"Výsledek prvního kola dražeb nás příjemně překvapil, u dvou objektů se cena během dražby vyšplhala na více než dvojnásobek té vyvolávací. Tou byla cena v místě a čase obvyklá, určená znaleckým posudkem," řekl náměstek primátorky Michal Koláček.

Nejatraktivnějším objektem prvního dražebního dne byla drogerie nedaleko Penny marketu v ulici Karla IV. Druhým nejdražším byl nebytový prostor v přízemí bytového domu na Višňovce. Originální stavbou je vydražený samostatně stojící obchůdek na sídlišti Cihelna. Poslední nabídkou byl prostor v polosuterénu paneláku vhodný nejspíše jako ateliér.

Zisk půjde na investice města

O prodej městského majetku byl mezi dražiteli velký zájem.

"Doufám, že to vydrží i do dalších kol. Město už nechce držet majetek, který ke své činnosti nepotřebuje. Na druhé straně potřebujeme prostředky na obnovu majetku, který si chceme ponechat, i na spolufinancování dotovaných investičních akcí. Tam by měly zisky z prodeje směřovat," dodal náměstek Koláček.

V dražbě v úterý 3. prosince radnice nabídne k prodeji volnou bývalou prodejnu potravin se zázemím v přízemí bytového domu v Sakařově ulici, v současné době pronajatý samostatný objekt v ulici U Josefa a prázdné nebytové prostory v polosuterénu bytového domu v Družstevní ulici.

"Nebytové prostory v Družstevní ulici a U Josefa jsou velmi podobné těm, které jsme dražili v listopadu. U obou se kupní cena vyšplhala přes dvojnásobek vyvolávací ceny," uvedl Koláček.

Městské zastupitelstvo zatím rozhodlo o prodeji čtrnácti pro město postradatelných nemovitostí. Rozhodujícím kritériem výběru bylo porovnání nároků na správu a údržbu v budoucích letech a výnosů z pronájmu.

Všechny nemovitosti, nebytové prostory nebo samostatné objekty budou nabídnuty k prodeji ve veřejné dobrovolné dražbě s vyvolávací cenou 100 procent ceny v místě a čase obvyklé, určené znaleckým posudkem.

Pokud jsou nemovitosti v době prodeje obsazeny nájemcem, přejde nájemní smlouva spolu s přechodem vlastnictví nemovitosti na nového vlastníka. Dražby pro město provádí realitní kancelář.