Svitavy získaly od Pardubic svůj betlém. Čekaly na to dvacet let

9:00 , aktualizováno 9:00

Svitavy od počátku devadesátých let marně usilovaly o to, aby se do města vrátil Svitavský betlém uložený ve sbírkách Východočeského muzea v Pardubicích. Tento týden se dočkaly. Betlém je však poničený. A nikdo netuší, jak dřív vypadal.