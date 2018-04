Machoňova pasáž se 20. prosince otevře veřejnosti. Na jediný den

Pardubická pasáž Vznikla v polovině 30. let 20. století. Po vzoru pasáží typických zejména pro Paříž ji vyprojektoval ve stylu art deco architekt Ladislav Machoň, který počítal s jejím prodloužením až ke Smilově ulici. Po mnohaletém chátrání se tato chlouba Pardubic počátkem roku 2011 dočkala rekonstrukce. Stavbaři ji vysvlékli z ošuntělého kabátu zašlých fasád, aby jej nahradili zcela novým. Za rozsáhlou rekonstrukci Rozvojový fond zaplatí zhruba 177 milionů korun, namísto původně plánovaných 150. "Důvody navýšení ceny jsou otázkou dalšího posouzení, to je ale otázka pro právníky a znalce," uvedl ředitel Rozvojového fondu. Projekt totiž podle něj neobsahoval všechny náležitosti a Rozvojový fond nyní s právníky a stavebními znalci zkoumá, jestli by se nedostatky v projektové dokumentaci neměl zabývat soud.