Slib zvýšit počet obyvatel Pardubic koalici nevyšel, ubyly stovky lidí

„Přivést do města více trvale žijících obyvatel bylo jedním z bodů naší radniční koalice již na jejím počátku. Vzhledem k aktuálnímu velmi pozitivnímu rozvoji průmyslu, ohlášenému nárůstu pracovních míst v Pardubicích a faktu, že mnoho lidí sem do zaměstnání denně dojíždí, se budeme snažit udělat vše pro to, aby chtěli nejen tito pracovníci s rodinami, ale například i absolventi škol v našem městě také bydlet,“ řekl Martin Charvát v půlce volebního období, které v říjnu skončí komunálními volbami.

Ovšem plán se zatím nedaří naplnit. Podle statistik za poslední čtyři roky ubylo trvale hlášených obyvatel v krajském městě o 801 na celkových 85 113 lidí.

„Za jedno volební období trend zvrátit nejde, za posledních 15 let se Pardubice nerozrůstaly, nabídly navíc jen 25 procent plochy pro bydlení, kdežto okolní obce 40 procent, umožnily lidem stavět,“ pojmenovala náměstkyně primátora Helena Dvořáčková hlavní problém Pardubic.

Lidé mizí do obcí v okolí, kterými jsou třeba Srch, Kunětice, Sezemice, Srnojedy nebo Starý Mateřov.

„V posledních letech se lidé z Pardubic stěhují do obcí hradecko-pardubické aglomerace a na jih směrem na Chrudim, kde je růst nejzřetelnější. Svého času to bylo Holicko. Záleží na cenové přijatelnosti a připravenosti pozemků,“ potvrdil trend statistik Petr Dědič.

Parcely pro rodinné domy jsou také v Pardubicích, poptávce ale nestačí. Stovka pozemků ve Svítkově se nedávno rychle vyprodala. „Po 15 minutách rezervační systém spadl, 40 parcel bylo zadaných okamžitě. Lidé mají o tento druh bydlení zájem,“ řekla Dvořáčková.

Dostatek bytů se město snaží zajistit prodejem svých bronwfieldů, tedy někdejších průmyslových areálů. Pro bývalý areál Tesla, opuštěný od 90. let, již vybralo investora. Naopak musí vypsat znovu výběrové řízení na prodej a zástavbu části někdejších kasáren Hůrka.

Jasný plán zatím stále magistrát nemá pro rozsáhlá Masarykova kasárna, která před čtyřmi lety bezplatně získal od státu „Je to poslední brownfield v intravilánu města, který můžeme využít či nabídnout investorům. Jsem přesvědčen, že je dobře mít tuto rezervu. Nepochybuji, že těchto více než osm hektarů pozemků nedaleko centra nebude problém využít,“ uvedl Charvát.

Opozice: Zastavuje se zelená plocha, s brownfieldy se nepracuje

Pozitivní změny pro bytovou výstavbu Dvořáčková očekává od nového územního plánu. Současný územní plán podle opozičního zastupitele Petra Klimpla (ODS) bytovou výstavbu moc neumožňuje.

„Nový dokument, který radnice připravuje, má motto Zpátky do města. Chce ale bohužel zastavět spoustu zelených ploch na obou březích Labe. Co se týká brownfieldů, za čtyři roky se toho moc neudělalo, dotáhnout se podařilo akorát areál Tesla,“ dodal Klimpl.

Novou podobu územního plánu, který by zastupitelé mohli schvalovat v roce 2019 nebo 2020, náměstkyně primátora hájí, odčiní podle ní chyby z minulosti. „Stávající územní plán spoustě lidí změnil zastavitelné pozemky na pole, což nový napraví. A k tomu jsou navrženy plochy pro bydlení pro šest tisíc lidí,“ dodala Dvořáčková.

Opoziční zastupitelé často kritizují, že si město naplánovalo v dokumentu růst obyvatel na 120 tisíc lidí. „Při demografickém vývoji je to nereálná fikce,“ řekl zastupitel a architekt Milan Košař (Pardubáci).

„Rodinnými domy se město nenaplní. Rozvojové plochy jsou spíš pro ně,“ uvedl Košař s tím, že trendem je podle něj spíš využít intravilán města a brownfieldy. „Nový územní plán rozvojových ploch nabízí až moc,“ dodal.

Nutné je ale dodat, že reálně žije v Pardubicích mnohem více než 85 tisíc trvale hlášených. Podle statistik ministerstva vnitra, které monitoruje pohyb zahraničních pracovníků, momentálně žije v krajském městě 90 335 lidí.

O další tisíce se pak postarají studenti na univerzitě a lidé, kteří v Pardubicích bydlí, ale hlášení jsou jinde. Počet obyvatel celého kraje se loni zvýšil o 1 250 lidí a dosáhl 518 337 obyvatel.