Pardubice se rozhodly nasypat 5 milionů do opravy výletní lodi Arnošt

"Seznam věcí, které je nutno opravit, zabírá stránku a půl formátu A4. Na lodi je špatně prakticky vše, od opláštění přes kormidlo až po motor. Skoro se dá říct, že aby loď prošla technickou, museli bychom do té stávající namontovat úplně novou," řekla letos v únoru primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková na adresu výletního parníku Arnošt z Pardubic.

Jenže ve středu ta samá primátorka společně s dalšími zastupiteli zvedla ruku pro to, aby město do tohoto "plovoucího šrotu" investovalo minimálně pět milionů korun. Právě tolik spolyká oprava, bez které parník nedostane povolení k provozu.

"Cena opravy je spočítaná na 5,11 milionů bez daně. Je toho potřeba opravit skutečně hodně. Například zvýšit ponor, vyměnit pohony, přemístit nádrže či do nich namontovat příčky," uvedl Tomáš Pelikán, ředitel dopravního podniku, který dostane loď na deset let do pronájmu.

Radnice bude dotovat i provoz lodi

Město mu proto pošle peníze na opravu a také bude každý rok zasílat další stovky tisíc, aby loď podniku nevyráběla ztrátu.

"Už letos bychom do opravy dali 2,5 milionu a stejnou částku i příští rok. Dopravní podnik ji od nás dostane formou zvýšení základního jmění společnosti," uvedl náměstek primátorky Jiří Rozinek.

"Dále pak od příštího roku budeme podniku dávat na smazání provozní ztráty 300 tisíc ročně, částku je možné navýšit až na půl milionu," dodal náměstek z ČSSD.

Pochopitelně se takové nalévaní peněz do lodě, která není právě masově využívaná lidmi, nelíbilo všem zastupitelům.

"Naposledy, když jsme se o lodi bavili, tak lidé z vedení radnice říkali, že je možné koupit nějakou menší a hlavně levnější loď ze zahraničí," uvedl zastupitel Miroslav Rubeš.

Dozvěděl se však, že by město buď mohlo koupit za 2,5 milionu hodně starou a zanedbanou loď, anebo podobnou Arnoštovi za zhruba 10 milionů.