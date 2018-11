Pardubická rada bude plná střetů zájmů. Žádný problém, tvrdí primátor

„V následujícím bodě se cítím být ve střetu zájmů, a proto o něm nebudu hlasovat.“



Taková věta by měla být ke slyšení téměř na každém zasedání Rady města Pardubice. V ní totiž zasedne historicky největší počet lidí, kteří mají od města nějaké výhody nebo rovnou pracují pro jednu z jeho firem.

„Všichni jsme nějak veřejně činní, takže je logické, že v nějakém střetu zájmu budeme. Myslím, že na to není nic divného,“ uvedl budoucí radní za ODS Petr Klimpl.

Sám je dlouholetým ředitelem pardubického úřadu práce a i on bude s městem brzy jednat z titulu svého zaměstnání. Na Višňovce se totiž bude stavět nové sídlo jeho úřadu.

Fakta Složení budoucí Rady města Pardubice 1) Martin Charvát, ANO primátor města

2) Helena Dvořáčková, ANO náměstkyně primátora

3) Jiří Rejda, ANO starosta Dukly

4) Jakub Rychtecký, ČSSD náměstek primátora

5) Jan Mazuch, ODS pořadatel šachového festivalu

6) Petr Kvaš, ODS pracovník městské policie

7) Petr Klimpl, ODS ředitel úřadu práce

8) Ludmila Ministrová, KPP provozovatelka autoservisu

9) Vít Ulrych, KPP lékař ve firmě Multiscan

10) Tomáš Pelikán, SPP šéf dopravního podniku

11) Vladimír Martinec, SPP šéftrenér Dynama Pardubice

Poznámka: u radních jsou uvedená jejich současná zaměstnání.

„Myslím si, že tato rada překonala všechny možné rekordy, co se týče střetu zájmu. Asi nejvíce to bouchá do očí u Tomáše Pelikána, který je šéfem dopravního podniku, ale zároveň bude v radě, která je valnou hromadou společnosti,“ uvedl zastupitel za Pardubáky František Brendl.

Pravda je, že výčet politiků ve střetu zájmů není vůbec malý. Například radní za Sdružení pro Pardubice Vladimír Martinec těžko může nestranně rozhodovat o otázkách Dynama Pardubice, když je zároveň v hokejovém klubu šéftrenérem.

Jan Mazuch zase jako hlavní pořadatel šachového festivalu Czech Open potřebuje dobré vztahy s Rozvojovým fondem, který pro akci zapůjčuje arénu, a i se samotnými politiky, kteří tradiční akci poskytují dotaci. Manžel Ludmily Ministrové zase má v pronájmu městské koupaliště na Cihelně.

Charvát: Ze zákona se musí hlasování vyhnout každý, kdo je ve střetu zájmů

„Podle zákona musí každý radní před bodem, který se ho týká, říct, že je ve střetu zájmu, a pak o něm nebude hlasovat. Osobně v tom nevidím žádný větší problém,“ uvedl primátor Martin Charvát, který navíc do rady pozval kolegu z ANO, starostu Dukly Jiřího Rejdu. Ani tato kumulace funkcí není podle názoru opozice optimální.

„Myslím, že když starosta obvodu, byť si o tom můžeme myslet své, je práce na plný úvazek, tak podle mne není dobře u toho dělat i radního. Navíc obvody by měly být proti velké radnici v nějakém postavení případného oponenta,“ dodal Brendl.

Jenže v tomto případě neměl Martin Charvát moc na výběr. Vedle Rejdy zvažoval ještě tiskového mluvčího HC Dynamo Jana Hrabala a generálního manažera stejného klubu Dušana Salfického. Oba by byli ovšem také ve střetu zájmů.

„Chtěl jsem Jiřího Rejdu zdravě politicky nakopnout do další práce, tak jsem mu dal prostor. Dušan Salfický se plně soustředí na stabilizaci Dynama,“ dodal primátor.

Pirátům se nelíbí situace na malé radnici, kde vládne hokej

Ovšem hokejový klub obsadil jinou radnici, a to tu v prvním městském obvodě. Na nezvyklou kumulaci lidí z jedné firmy upozornili Piráti, kteří jsou na ní se třemi zastupiteli druhou nejsilnější stranou a měli ambici obvod vést. O koalici však rozhodl postoj lidí z ODS a jejich spojení s ANO.

„Domníváme se, že motivací nebylo zajištění optimálního a fungujícího vedení obvodu. Za povšimnutí stojí fakt, že Dušan Salfický z ANO je generální ředitel HC Dynamo a Ondřej Šebek z ODS je člen představenstva a provozně ekonomický manažer klubu. Salfický je tedy jeho přímým nadřízeným,“ uvedl pirátský zastupitel Vojtěch Jirsa. A to zapomněl na to, že v radě bude v centru města sedět za SPP i zmíněný Vladimír Martinec.