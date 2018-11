Vsadím na transparentnost, plánuje staronový primátor Pardubic Charvát

Jednak se pondělní ustavující zastupitelstvo neslo v daleko klidnější atmosféře než v roce 2014 a také dostal více hlasů při volbě primátora. Bylo pro něj 28 z 39 zastupitelů. Protikandidáta neměl.

„Velmi mě to těší, je to výrazně silný mandát, velmi si ho vážím,“ řekl Martin Charvát.

Pro Charváta hlasovali i opoziční zastupitelé. Koaliční smlouvu totiž nakonec podepsalo jen 24 zastupitelů místo původních 28, které koaliční strany měly na svých kandidátních listinách.

„Budeme kolegy oslovovat programovými věcmi. Jako v posledních třech letech se budeme snažit být co nejvíc transparentní, dělat co nejvíc seminářů, aby zastupitelé v co nejširší míře podporovali naše návrhy,“ uvedl Charvát, který minulé volební období po rozpadu ČSSD dovládl bez většiny v zastupitelstvu.

Více křesel pro radní

Zastupitelé rovněž rozhodli, že rada města bude mít 11 členů, dosud jich měla devět. Ve vedení města budou kromě primátora čtyři náměstci stejně jako před čtyřmi lety. Po loňských volbách do Poslanecké sněmovny však na přelomu roku náměstek primátora Jan Řehounek (ANO), který se stal poslancem, na svou funkci rezignoval a počet náměstků zůstal na třech.

Náměstky primátora byli zvoleni Jakub Rychtecký (ČSSD) a Helena Dvořáčková (ANO), kteří tuto pozici zastávali již v předchozím období. Nováčky jsou Petr Kvaš a Jan Mazuch (ODS), Kvaš má funkci prvního náměstka zastupujícího primátora. Radními se stali Jiří Rejda (ANO), Vítězslav Štěpánek (ODS), Ludmila Ministrová a Vít Ulrych za Koalici pro Pardubice a za Sdružení pro Pardubice Tomáš Pelikán a Vladimír Martinec.

Martin Charvát Narodil se 7. února 1973 v Kolíně. Po absolvování Gymnázia v Českém Brodě vystudoval Fakultu stavební Českého vysokého učení technického v Praze. Začínal jako stavbyvedoucí, poté působil jako ředitel a manažer v několika stavebních společnostech. Od prosince 2011 byl členem představenstva akciové společnosti Rozvojový fond Pardubice. V prosinci 2013 se pak stal místopředsedou představenstva, který byl pověřen jeho řízením. V politice začínal v barvách ODS, kdy v roce 2010 neúspěšně kandidoval v Rosicích nad Labem, kde i bydlí s manželkou a dvěma dětmi. V listopadu 2014 byl zvolen primátorem města Pardubice už jako člen hnutí ANO 2011. Letos v listopadu byl po říjnových komunálních volbách znovuzvolen.

Primátor Charvát bude mít na starosti dotační politiku, projektový management, strategický plán a rozvoj města a veřejné zakázky.

První náměstek Kvaš územní plánování, urbanismus a architekturu, dopravu a informační technologie. Do gesce Dvořáčkové bude spadat investiční výstavba, správa majetku města a nově životní prostředí, Rychtecký se bude starat o sociální politiku, zdravotnictví, školství a sport a Mazuch o ekonomiku a rozpočet, kulturu, cestovní ruch a správu kapitálových podílů společností.

V opozici nakonec skončili komunisté, Pardubáci a Piráti. Ti už dopředu ohlásili, že by rádi revidovali projekt opravy Letního stadionu za půl miliardy. Chtějí také zachovat přírodní lokalitu Červeňák nezasaženou výstavbou.

„Chceme být konstruktivní opozicí, programy stran se ze 75 procent překrývaly. Pokud se kroky koalice budou shodovat s naším programem, určitě to nebudeme torpédovat,“ řekl lídr Pirátů Ondřej Karas.

Koalice v Pardubicích nevznikala snadno. Jednání nakonec trvalo dlouhých šest týdnů. Na začátku se po volbách vytvořily dva bloky, na jedné straně ANO, ČSSD a Koalice pro Pardubice, což byla dosavadní sestava ve vedení města, na druhé Pardubáci společně, Piráti a Sdružení pro Pardubice. ODS vyjednávala s oběma, nakonec se přiklonila k ANO. Lídr ODS Karel Haas s tím nebyl spokojen, z dalšího vyjednávání odstoupil a nepřijal místo v radě města, výhrady měl také druhý na kandidátce Petr Klimpl. Do koalice vstoupilo i SPP, bývalá primátorka Štěpánka Fraňková na protest proti tomu ukončila členství.