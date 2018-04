Pardubická primátorka musí prosit hejtmana o čas na utrácení fondů

Kromě Tyršových sadů nestíhají Pardubice také opravu třídy Míru. Hrozí, že přijdou o 200 milionů, které mají být prostavěné do konce roku 2015.

Fraňkové teď nezbývá, než Martínka požádat o více času. Právě on totiž předsedá regionální radě, která peníze z operačních programů rozděluje pro Pardubický, Královéhradecký a Liberecký kraj.

Fraňková vs. Martínek Štěpánka Fraňková zatím při několika jednáních s Radko Martínkem příliš nebodovala. Šéf krajského úřadu ji třeba vypoklonkoval s plánem, jak zachránit Technopark ve Starých Čívicích, nebo s prosbou o příspěvek na provoz parníku Arnošt. Nedávno zase městští politici neuspěli při žádosti o finanční podporu přestavby okolí pardubického nádraží. Nyní primátorka nutně potřebuje najet na úspěšnější vlnu.

"Škoda, že jsme opět papežštější než papež. Nevím, proč když Unie řekne, že mají být dotace prostavěny do konce roku 2015, musí někdo přijít a říct, že máme o dva roky méně," rozčiluje se náměstek primátorky Fraňkové František Brendl. Jemu i jeho kolegům zbývá ještě jedna šance, a to i v případě, že hejtman na argumenty městských politiků opět nebude slyšet.

Martínek totiž už před dlouhou dobou oznámil, že ve funkci hejtmana končí, a v letošních krajských volbách ani nekandiduje. Je možné, že jeho nástupce nebude ve stanovování dat tak přísný. "Na výměně v čele Pardubického kraje můžeme vydělat," připouští i další náměstek primátorky Martin Bílek.

"Budu se muset domluvit na schůzce s hejtmanem a požádat ho o prodloužení limitu na prostavění dotace," prohlásila Štěpánka Fraňková.

Martínek říká, že o problémech Pardubic ví. Kratší lhůta na čerpání peněz prý byla vyhlášena proto, aby se předešlo potížím s jejich využitím.

"Určitě se pokusíme paní primátorce vyjít vstříc, ale nebude to snadné. Lhůta je sice oficiálně do konce roku 2015, ale my v té chvíli musíme mít už všechny stavby účetně dokončené a vše pro Unii vyúčtované," uvedl Martínek.

Město dostane navíc maximálně měsíce

Z jeho slov je patrné, že zástupci města nemohou počítat s tím, že na opravu sadů za 84 milionů a třídy Míru za 150 milionů dostanou třeba rok navíc. Spíše půjde jen o týdny až měsíce.

"Pravidla platí pro všechny stejně. Nějaký prostor tam je a ten se pokusíme využít. Ovšem není nějak rozsáhlý. Se stavbami je třeba spěchat," uvedl Martínek s tím, že udělá vše, aby operační program nemusel miliony vracet zpátky do Bruselu.

"Situace Pardubic mě mrzí. Příprava projektů jde velmi pomalu, ovšem Liberec je na tom s čerpáním ještě hůř," dodal.

Otázkou však je, zda radní budou schopni zrychlit. Hlavně přestavba zchátralého parku se totiž komplikuje. Minulý týden brněnská firma DIS měla začít stavět nové sady, ale místo toho její zástupci odmítli převzít staveniště a později oznámili, že zakázku nechtějí.

"Pracoval jsem ve stavebnictví, ale nic podobného jsem nezažil. Je to podraz," uvedl náměstek primátorky Martin Bílek (více o problému čtěte zde).

Pro šéfy radnice je však horší, že na opravu parku za 84 milionů musí vypsat nové výběrové řízení, které navíc znova musí schválit zastupitelstvo. Dají se tak předpokládat další demonstrace a odpor lidí, kteří odmítají přestavbu sadů podle schváleného projektu. Stavbě tak reálně hrozí další a další zpoždění.

"Budeme dál bojovat. K zastavení projektu nám nakonec pomohla stavební firma, to jsme nečekali. Příjemně nás to překvapilo," uvedl lídr odpůrců a bývalý pardubický zastupitel Jan Linhart.

Třída míru budí méně emocí

Výrazně méně emocí panuje při přípravě přestavby třídy Míru. Ovšem ani oprava hlavní ulice města není zatím připravena a těžko se dá určit datum, kdy se pod Zelenou bránou rozezní sbíječky.

"Už máme územní rozhodnutí, snad ještě do konce léta získáme stavební povolení. Poté je na řadě výběrové řízení na stavitele. Bohužel lhůty jsou dlouhé a vše ještě potrvá několik měsíců," uvedl náměstek Jindřich Tauber, který má stavbu na starosti.

Z jeho vyjádření plyne, že je krajně nepravděpodobné, aby projekt za 150 milionů, na který může Unie dát nejvýše 130 milionů, byl hotov do zmíněného konce roku 2013. Stavba je totiž plánována na více než rok.

"Pevně věřím, že s hejtmanem najdeme řešení a že peníze stihneme prostavět tak, abychom je nemuseli vracet," uvedla Štěpánka Fraňková.