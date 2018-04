Pardubice po širší křižovatce u Parama touží, stavba ale vyvolá chaos

"Silnici jako takovou se pokusíme téměř nezavírat. Vždy bude otevřen alespoň jeden pruh, do kterého se stáhne veškerá doprava. Jasné ale je, že to bude hodně náročné," říká primátorka města Štěpánka Fraňková.

Není těžké spočítat, že stažení nejvytíženější silnice v kraji, po které denně projede v průměru zhruba 24 tisíc aut, do jednoho pruhu, vyvolá obrovské kolony. Řidiči se jim budou chtít vyhnout a většina z nich pojede na Chrudim či Hradec Králové samým středem města.

Stavbu mohou protáhnout "poklady" v zemi Budování nové čtyřproudové silnice, křižovatek, lávek pro pěší i mostů se zatím plánuje na 32 měsíců. Ovšem termín se může klidně natáhnout. Nikdo netuší, co se najde v zemi poté, až se nedaleko rafinerie kopne do země. "Z toho máme trochu obavy. Když se stavělo nedaleko Parama parkoviště pro diskont, objevilo se jezírko asfaltu. Nikdo netuší, jestli se něco podobného může opakovat," uvedla primátorka Fraňková. Co se změní u Parama

Především se silnice kolem rafinerie rozšíří ze dvou na čtyři pruhy. S tím souvisí i přestavba křižovatky nedaleko bývalé Hypernovy. Při příjezdu od Hradce Králové vznikne nová kruhová křižovatka. Velké změny však čekají i nadjezd mezi Paramem a závodištěm. Ve spodním patře vznikne další kruhová křižovatka s přímým pruhem na Chrudim. Postaví se také cyklostezka a chodník pro pěší. Přibude podchod k závodišti, lávka pro chodce i cyklisty.

"Nebudeme si nic nalhávat, většina aut pojede středem města po Hradecké ulici a ulici 17. listopadu. Budeme si muset sednout s policií a vymyslet nějaká opatření, která by tam dopravu udělala plynulejší. Například nyní ji velmi brzdí časté přechody pro chodce," uvedl šéf pardubického odboru dopravy Vladimír Bakajsa.

Kamiony do města nepustí

Jeho lidé však plánují i další opatření, která by krajskému městu měla pomoci přežít dlouhé omezení na vytěžované silnici. Třeba se plánuje, že by město úplně míjela tranzitní kamionová doprava.

"Zúžená silnice u Parama bude pro kamiony zavřená, ty se tak budou snažit jet kolem nádraží směrem na Dašice. Tomu chceme bránit. Ideální by bylo, aby celý tranzit město míjel. To bude nutné s policií dojednat," říká Bakajsa.

Na těžké chvíle se chystají i v dopravním podniku. Až totiž práce u rafinerie vypuknou, ze stávajícího jízdního řádu se stane cár papíru. "Je to sice ještě daleko, ale logicky z toho máme obavy. Dokud se bude dát kolem Parama aspoň nějak projet, tak zachováme stávající jízdní řád, ale až se bude třeba pokládat nový most a silnice se uzavře úplně, budeme muset vytvořit nový, to je jasné," řekl ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Dopravu zabrzdí stavbaři i jinde

Útrapy řidičů se mohou znásobit kvůli dalším plánovaným stavbám. Pokud totiž město uspěje a skutečně získá zhruba 90 milionů ze švýcarských fondů na přestavbu okolí nádraží, stavbaři obsadí i křižovatku u lihovaru.

"Zatím se zdá, že by se obě stavby mohly potkat. To by pak byl skutečně velký problém, protože by se jen těžko hledaly náhradní trasy," uvedl Bakajsa. Začátek prací u Parama je plánován na konec roku 2012, spíše pak na začátek roku následujícího. Nový dopravní terminál či nová silnice kolem lihovaru by se pak stavěla úplně ve stejné chvíli.

Pokud politici nedokážou dostat evropské peníze na dlouho plánovanou přestavbu Tyršových sadů, je klidně možné, že v tu samou chvíli se rozjede i kopání podjezdu před Zelenou bránou. Peníze, za které by se stavělo, musí být utraceny do roku 2013.

"To by pak byl totální guláš a lidé by si zřejmě ťukali na čelo, kdo to takto hloupě zkoordinoval. Bohužel na nic dlouho nebyly peníze a teď se to možná sejde. To se nedalo příliš plánovat," dodal Tomáš Pelikán.