Nové tratě, zastávky či stroje. Pardubickou MHD čeká rozvoj

Jednu z hlavních úloh v provedení vylepšení by měl sehrát nedávno schválený Strategický rámec plánu udržitelné městské mobility.

„Ten zahrnuje třeba infrastrukturu pro trolejbusy, pořizování bezemisních strojů, přestupní uzly a parkovací systémy, nové obratiště a zastávky, lávky a nadchody a samozřejmě cyklostezky,“ vyjmenoval jen některé body šéf dopravního podniku Tomáš Pelikán, který je zároveň zastupitelem za Sdružení pro Pardubice.

Materiál musel svým kolegům předložit nadvakrát, protože poprvé pro něj nebylo dost hlasů. Politikům hlavně vadilo, že podklady obsahovaly i nepopulární speciální silniční pruhy pro MHD, které se už v minulosti neosvědčily na Sukově třídě.

„Řada projektů by mohla být hotová v řádech tří až pěti let, jsou už v jisté fázi rozpracovanosti, máme k nim dokumenty,“ mohl tak slíbit zastupitelům Pelikán.

V rámci plánu by se však v ulicích měly objevit i inteligentní semafory, parkovací domy nebo navádění řidičů na záchytná parkoviště.

„Nový systém řízení dopravy sám dokáže zajistit lepší propustnost města. Inteligentní parkování bude pak místa monitorovat z pohledu obsazenosti,“ doplnil Pelikán.

Město chce nalákat více lidí do MHD

Dalším velkým úkolem expertů je, aby více lidí jezdilo městskou hromadnou dopravou. Podle primátora Martina Charváta by právě totiž to mohlo ulevit ve špičkách přetíženým ulicím.

„Obchvaty jsou jistě potřeba, ale na druhou stranu od nich nemůžeme čekat zázraky. Pardubice totiž ani tak netrápí tranzitní doprava jako provoz aut a lidí, kteří bydlí ve městě. Kdyby se nám podařilo jednak dostat lidi zpět do centra a také aby více využívali spoje MHD, tak by to snad mělo pomoci,“ řekl primátor Pardubic.

A právě k tomu by mohly vést třeba nové tratě. V dohledné době by se měli dočkat lidé ze čtvrti Na Spravedlnosti, kde je vytížená klinika a také tam rostou stovky nových bytů.

„MHD by nově měla obsluhovat třeba lokalitu Na Spravedlnosti, kde se staví hned dva nové bytové komplexy a hlavně je tam poliklinika. Je zde velká poptávka po dopravní obsluze.

Nová točna by pak měla být i v Černé za Bory a počítá se i se zavedením veřejné dopravy do Lonkovy ulice,“ vypočítal některé změny Tomáš Pelikán.

Měly by vznikat i přestupní uzly doplněné parkovacími domy. Terminál B má být u nádraží, terminál Jih v ulici K Vápence a další plány má podnik v lokalitě u nádraží Rosice nad Labem, kde stát chystá rozvoj infrastruktury.

„I tam by měl vzniknout terminál, ve kterém bude třeba točna pro vozy MHD. Smysl to má třeba pro studenty vysoké školy, kteří nyní musí z Rosic do centra a pak zase zpátky,“ dodal Pelikán s tím, že jeho firma plánuje investovat i do nákupu nových autobusů a trolejbusů.