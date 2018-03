Pardubický inkubátor odstartoval. Teď už jen to zrození dobrých nápadů

Dva roky trvalo, než se povedlo spustit podnikatelský inkubátor v Pardubicích. Kraj přitom byl jeden z posledních v republice, kde začínající podnikatelé podobnou podporu neměli.

Včera odpoledne však za hojné účasti politiků z regionu P-PINK slavnostně otevřel své kanceláře.

„Celé čtvrté patro v Domě techniky je naše. Potřebovali jsme být v centru města, na periferii podobný projekt spouštět nelze,“ uvedl Richard Červenka, ředitel Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje, která za projektem stojí.

A právě na výběru toho pravého místa spuštění inkubátoru dlouho umíralo. Zastupitelé města totiž projekt nechtěli pustit na třídu Míru. Politici naopak projekt směřovali do opuštěného činžáku nedaleko nádraží.

Na to však Červenka společně s kolegy nereflektovali a tím některé zastupitele popudili.„Dvakrát jsme odmítli, aby sídlili v centru města, ale stejně si v něm tu kancelář pořídili. Mohli mít minimální nájem v činžáku u nádraží,“ hartusil před týdnem na zasedání zastupitelstva Jan Linhart zvolený za Patrioty Pardubic.

Podle Červenky však není důvod k obavám, že by někdo v rámci projektu zneužíval veřejné peníze. Těch ovšem do inkubátoru nejde úplně málo - krajský úřad posílá 700 tisíc za rok a město 300 tisíc.

„Projekt řídíme zcela transparentně. Dotaci od města za rok 2017 jsme vyčerpali skoro celou. Vraceli jsme zhruba devět tisíc, využili 291 tisíc. Kraji jsme pak vraceli asi 41 tisíc.

Máme vše rozúčtované po jednotlivých položkách, můžu ukázat. Vytvořili jsme všechno low costovým způsobem. Jsem připraven obhájit, že jsme všechny peníze využili správně,“ říkal zastupitelům Richard Červenka.

Inkubátor: slušné zázemí i poradenství

V Domě techniky tak nyní zájemci najdou poradenství, jak se chovat v případě, že budou mít podnikatelský nápad, a nebudou vědět, jak ho uvést do života.

„Začínajícím podnikatelům chybí obchodní dovednosti. Je tu potenciál podpořit mladé lidi, předáme jim know-how, aby se do podnikání mohli pustit,“ řekl Přemysl Rubeš, který spolupracuje s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje a věnuje se podnikatelským inkubátorům.

Inkubátor svým klientům poskytne také centrální vybavené místo, díky němuž budou moci minimalizovat svoje vstupní náklady, které obvykle spolyká vybavení, energie a další režijní položky.

„Když to řeknu jednoduše, tak do inkubátoru mohou přijít lidé s dobrým nápadem, kterým my dáme stůl a rady, jak rozjet byznys.

Bohužel většina firem zkrachuje během prvních tří let kvůli tomu, že opakuje stále stejné chyby jako jejich předchůdci. Tomu by měl inkubátor zabránit,“ uvedl šéf firmy e-Brána Jiří Janků, který podobný inkubátor už rozjížděl a bude jedním z mentorů i v P-PINK.

„Současným lidem z inkubátoru P-PINK předávám zkušenosti, jak takový projekt nastartovat,“ dodal Janků, který se jak ve své firmě, tak v dalších projektech soustředí na to, jak získat a podpořit v růstu šikovné mladé lidi.

„Pardubice jsou skvěle dostupné z celé republiky a díky letišti a železničnímu uzlu i ze zahraničí. Mají ohromnou šanci stát se alternativou pro ty, kteří zrovna nechtějí pracovat v Praze či třeba v Berlíně. Když jim dáme odpovídající podmínky, v Pardubicích zůstanou,“ dodal Janků.

V Domě techniky se také budou pořádat odborné přednášky a workshopy zaměřené na podnikatelské dovednosti.

„Pardubice mají velký potenciál. Na Univerzitě Pardubice pracuje i studuje spousta vynikajících mozků, ve městě působí řada výzkumných institucí. Smyslem tohoto projektu je propojení vědeckoakademického světa s praxí. Inkubátor by měl být odrazovým můstkem pro nové firmy podnikající v oblasti vývoje a inovací,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát.