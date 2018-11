VIDEO: Is it love! Do Pardubic se vrátily „devadesátky“

„Totální masakr, těším se jako blázen,“ křičely na sebe dvě ztepilé třicátnice a řešily přitom problém hned několika stovek diváků. „Jen zavolám mamce, jak jí jde hlídání. Malé rostou zoubky,“ šla se s mobilem přesvědčit, zda je doma vše v pořádku.



Ovšem i přes tyto pochopitelné scénky nakonec drtivá většina publika na všední starosti zapomněla. Jako první se o to postarala německá skupina Mr. President. Její zpěvák nejen navnadil ženskou část hlediště svými poněkud odvážnými kreacemi, ale hlavně s pohlednou kolegyní nabídli své největší hity. Hned několikrát pak v různých úpravách zazpívali ten největší s názvem „Coco Jamboo“.

Avšak i další hity pršely z dobře nazvučené aparatury, a tak si lidé připomínali své první diskotéky, večírky nebo zábavu na školách v přírodě či lyžařských výcvicích. V tom jim značně pomohla i další německá formace s výmluvným názvem Fun Factory. Továrna na zábavu nezklamala a neušetřila natěšené publikum písní „Take Your Chance“, „Celebration“ nebo „Doh wah diddy“.

Vrchol večera však přišel až kolem půlnoci, kdy pódium opanovalo holandské duo Twenty 4 Seven i se svým globálním hitem Is it Love. Stále dobře vypadající zpěváci zaujali kostýmy i secvičenými sestavami. Ovšem hned po skončení posledního songu následoval rychlý úprk hostů zpět domů. Ponocovat jako před 20 lety dnes už třicátníci nemůžou.