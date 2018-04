Mají nebezpečné auty, varuje pardubický kouč Svědík před HFK Olomouc

Venku jsou vůbec nejúspěšnějším mužstvem druhé fotbalové ligy, doma ze šesti pokusů bodovaly naplno jen dvakrát. Kdyby druhá věta předchozího souvětí neplatila, byly by Pardubice jakožto nováček soutěže v tabulce ještě výš, než jsou. A že ani současné páté místo není k zahození.

Teď se však zdá, že by Východočeši mohli svoji statistiku na hřišti Pod Vinicí, kde v předchozích ročnících stříleli do sítí soupeři "mraky" gólů, konečně trochu napravit.

Letos zde slavili branku jen devětkrát, třetinu z tohoto počtu má ovšem na svědomí čtrnáct dnů stará výhra nad střížkovskými Bohemians Praha 3:0 a třemi góly minule Pardubice umrtvily venku i sokolovský Baník (soupeř stačil zkorigovat na 1:3). Jejich dnešní soupeř, HFK Olomouc (od 10:15), se tak má nač těšit.

Za renesancí pardubické koncovky stojí především "probuzení" útočníka Jaroslava Dittricha, jenž se v uplynulých třech kolech trefil dvakrát. Na sněhu v Sokolově se sice sám gólově neprosadil, ale vybídl lahůdkovou patičkou ke skórování spoluhráče Hundáka.

"Doma jsme nehráli špatný fotbal, ale důležité je, že branky nedávají už jen obránci. To nám v dřívějších zápasech chybělo a byla velká škoda ztrácet kvůli tomu body," konstatuje trenér pardubického FK Martin Svědík.

Zápas jeho mužstva se třetí Olomoucí je bezesporu jedním z taháků 14. kola; vedle něj se v neděli hraje ještě pražské derby Bohemians 1905 -Viktoria Žižkov (tedy duel druhého se čtvrtým). Celek z Hané má slušnou formu, neprohrál pět utkání v řadě. Před týdnem trochu zaváhal doma s Karvinou, když divákům předvedl bezbrankovou remízu.

"Viděl jsem je hrát na Viktorce a proti Čáslavi. Musím říct, že je to dobře složené mužstvo, které teď hraje bez stresu, protože se jako nováček ligy drží nahoře," říká kouč Svědík. Hra Olomouce se opírá o silnou záložní řadu, ve které výkonnostně vyčnívají Michal Kovář a David Kobylík. "Ti mají za sebou bezpočet prvoligových zápasů," poznamenává trenér Pardubic.

Olomoučtí fotbalisté podle něho umějí jak dobře kombinovat, tak v případě potřeby fotbal zjednodušit. "Vpředu má soupeř navíc vysokého Žondru, ten vždycky dělá problémy," naznačuje, nač si bude nutné dát ve vlastní "šestnáctce" pozor. A ještě na jeden herní prvek se v předzápasové přípravě se svým týmem soustředil: na auty Olomouce.

"Mají to v podstatě místo rohu, házejí balon rovnou do ,vápna‘," upozorňuje Svědík. Pro něj samotného bude utkání prestižní i proto, že na lavičce HFK působí jeho někdejší spoluhráč z dresu olomoucké Sigmy Oldřich Machala.

"Je to výborný trenér i člověk, rozhodně není náhoda, že je Olomouc tam, kde je," tvrdí Svědík. Ač vidí výhodu na straně soupeře co do zkušeností, Machalu by rád poslal domů s prázdnou. "Chceme potvrdit poslední výsledky," avizuje kouč.