Pardubice hledají peníze na proměnu Tesly, má tu být parkoviště i byty

13:11 , aktualizováno 13:11

Pardubická radnice hledá investora, který by jí pomohl opravit prostor bývalé Tesly a okolí nemocnice. Areál dostane magistrát od kraje zadarmo, za to ale musí postavit nové parkoviště nebo napojit silnici na rychlodráhu. U nemocnice by měl vyrůst i domov pro seniory, nové byty a parkoviště.