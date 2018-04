Pardubice dotovaly desítky dostihů, protože spolek nesehnal sponzory

"Hned 32 dostihů prokazatelně nebylo sponzorsky pokryto. U dalších šesti mám vážné pochybnosti, u patnácti dalších partner nezaplatil plnou dotaci. Celkem tak až 53 dostihů z 87 pořádaných nebylo řádně pokryto," uvedl bývalý šéf Dostihového spolku Miroslav Petráň.

Jeho výrok by mohl být pomstou následovníků, jak to ostatně také vnímá nový šéf představenstva spolku Jan Němec. Spory mezi městem a bývalým vedením spolku už plní stránky novin řadu měsíců.

Financování dostihů v Pardubicích v roce 2011 Rok začal výměnou vedení Dostihového spolku. To staré v čele s Miroslavem Petráněm mělo po sobě nechat dluh ve výši 20 milionů korun. Případ vyšetřuje policie. Město spolku dalo půjčku 4,5 milionu korun, aby sezona mohla vůbec proběhnout. Nyní se zdá, že většina peněz šla na placení dostihů, na které se velmi často nedařilo najít sponzory.

"Nechci hodnotit, jestli ta čísla jsou přesná, nebo ne, ale ptám se, proč pan Petráň na nás opět útočí. Možná to je jeho reakce na nové trestní oznámení, které jsme podali na své předchůdce. V hospodaření totiž chybí 20 milionů korun," uvedl Němec, který je i radním města.

Místo firemních dostihů se jela třeba cena rady města

Jenže pro Petráňova slova se poměrně snadno hledají důkazy. Již z názvů jednotlivých dostihů je totiž patrné, že sponzoři se na závodiště letos nehnali. Ostatně hned osmkrát se jela cena Dostihového spolku nebo klubu.

Svůj závod měla i rada města, Služby města, divadlo, městská policie či hokejový klub. To jsou ovšem vše firmy či organizace města a na dostihy tak vlastně přispívali daňoví poplatníci.

"Navíc i mnoho dostihů dostalo jméno podle sponzora, ale nikdo za ně neplatil. To je třeba případ Ceny časopisu Všudybyl z 21. května, Červnové cross country Válečníka z 11. června či Ceny společnosti Hainz z 20. srpna a mnoha dalších, včetně čtyř dostihů, které se konaly den před Velkou pardubickou," čte ze seznamu dnešní poslanec za Věci veřejné Miroslav Petráň.

"Samozřejmě, že je v době ekonomické krize těžké shánět sponzory na jakýkoliv sport. Tím spíše bychom měli nechat válek a tvrdě pracovat," reaguje Němec.

Část sponzorů mělo nasmlouvat už staré vedení

Na druhou stranu sám Petráň uznává, že aby sezona byla úspěšná, je nutné mít nasmlouvané sponzory už minimálně půl roku dopředu. To by znamenalo, že výjimečně špatnou sezonu způsobilo z velké části i staré vedení spolku podřízené právě Petráňovi.

LEGENDA. Žokej Josef Váňa v sedle koně Tiumen závodí ve Velké ceně společnosti Eltodo. Vedle něho na dostihovém závodišti v Pardubicích jede Julien Lemée s Aspirantem.

"Když jsem v lednu přišel do čela spolku, nebyla podepsána jediná sponzorská smlouva. Možná bylo něco předjednáno, ale vše jsme podepisovali už my," říká Jan Němec.

Navíc ani bývalé vedení nebylo v pokrývání dostihů zrovna bezchybné. "Samozřejmě, že jsme také měli potíže a že jsme neměli úplně všechno pokryté, ale takto tristní to nikdy nebylo. Navíc mám obavu, co se stane, až skončí víceleté smlouvy. To může být zlé," říká Petráň.

Město letos spolku půjčilo 4,5 milionu

O špatných číslech Dostihového spolku slyšel i náměstek primátorky Štěpánky Fraňkové Jiří Rozinek, který s ní sedí v představenstvu organizace. "Pokud by to byla pravda, tak by to bylo hodně zlé. Ještě však nemám všechny údaje pohromadě, měli bychom je dostat ve středu ráno, kdy zasedá představenstvo spolku," řekl Rozinek.

Město letos dalo spolku půjčku 4,5 milionu korun. Podle Petráně právě tato částka byla použita na dotování dostihů. Pokud by se to potvrdilo, podle primátorky jsou možné i personální změny ve vedení Dostihového spolku.

"Určitě musíme řádně vyhodnotit funkci a činnost obchodního náměstka i dalších lidí. Pokud se ukáže, že to nefunguje, budou nutné změny," uvedla Fraňková s tím, že letošní sezonu bude chtít srovnat i s těmi předchozími.