Část plánované sítě veřejných toalet v Pardubicích bude už příští rok

"Budování toalet by mělo být rozděleno do několika etap, první by se mohly otevřít už v příštím roce. Cenu bych zatím nerad odhadoval, protože teprve připravujeme projekt," řekl náměstek primátorky František Brendl.

Podle něj si právě na absenci veřejných WC stěžovali návštěvníci města. Pravda je, že v Pardubicích jsou nyní jediné veřejné záchodky na třídě Míru. Na jejich provoz město ročně posílá asi 300 tisíc korun.

Ty by ale s otevřením toalet v nedaleké Machoňově pasáži měly přestat fungovat. "Třída Míru se má v příštím roce začít rekonstruovat a studie už s toaletami nepočítá," uvedl náměstek primátorky Jindřich Tauber.

Bezplatně mohou návštěvníci využít WC v supermarketech a nákupních centrech. Analýza cestovního ruchu ale nedávno poukázala na to, že to nestačí.

"Toalety mají být určené jak pro turisty, tak pro obyvatele města. Počítáme s tím, že v centru města by mohlo být sedm míst s veřejnými toaletami, časem je chceme vybudovat i v dalších částech města. Jedno z nich bude u malé arény," uvedl Brendl.

Toalety by mohly být i na nábřeží Labe, kde často parkují autobusy, které přivážejí turisty. Veřejná WC by mohla být vyznačená i v průvodcích, včetně informace, zda jde o bezbariérové zařízení, zda je vybaveno přebalovacím pultem a podobně.

V ulicích by potom měly být navíc umístěny také navigační tabulky.