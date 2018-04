Pardubice bojují za ticho, má mu pomoci zákaz alkoholu v centru města

"Nová vyhláška o veřejném pořádku rozšíří seznam lokalit, v nichž platí zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti. Přibude mezi ně Pernštýnské náměstí a prakticky celé historické centrum města. Bude v ní zakotvena také povinnost ukončit provoz zahrádek do půlnoci," řekl tajemník radnice Michal Zitko.

Dodal, že zákaz konzumace alkoholu se nebude vztahovat na jednorázové akce pořádané v této lokalitě, například na Pernštýnskou noc, adventní trhy, Štědrovečerní setkání a podobně.

Právě zahrádky, které často fungovaly až hluboko do noci, lidem hodně vadily. "Skutečně se to zhoršilo. Hospody prakticky zrušily provozní doby a zábava jede do noci. Někdy se vážně nedá spát. Nejvíce hluku jde od barů Patapuf nebo Ches," uvedla Hana Šnajberková, která bydlí v Bartolomějské ulici.

Vyhlášku musí nejprve schválit úřady

Společně s dalšími lidmi si na magistrát chodili na rušný noční život stěžovat. Už v září pak s radními dohodli změny k lepšímu. Ty však prý zatím nenastaly. "Dojednáno bylo také, že celou lokalitu bude více kontrolovat městská policie. Bohužel uteklo několik týdnů, a nestalo se nic. Virvál trvá dál klidně až do tří do rána,“ uvedla Jaroslava Zelingerová, která také bydlí v historickém centru.

Prodlení však primátorka města Štěpánka Fraňková omlouvá tím, že před tím, než vyhláška začne platit, je nutné, aby proběhlo nezbytné úřední kolečko. "Není to tak, že město na problémy obyvatel Pernštýnského náměstí nereaguje. S obyvateli této části města jsme jednali v září, ale vydání vyhlášky prochází poměrně zdlouhavým schvalovacím procesem, k návrhu se musí vyjádřit městské obvody a podobně," uvedla Fraňková.

Strážníci budou do centra jezdit častěji

Podle připravované vyhlášky budou moci být předzahrádky v provozu do půlnoci stejně jako dosud. Na jejich provozovatelích bude, aby příliš hlučné hosty po 22. hodině usměrnili. Pokud tak neučiní, přijde ke slovu městská policie a pokuty. Direktivní omezení provozu 22. hodinou se prý radním v minulosti neosvědčilo, stěžovali si na ně totiž provozovatelé restaurací i jejich hosté.

"V podstatě máme dvě možnosti. Buď omezíme podnikatele a město bude po večerech mrtvé. Nebo budeme mít živé město, ale pak musíme nastavit taková pravidla, která by udržovala zájmy obou stran v rovnováze," dodala primátorka.

Šéf městské policie Petr Kvaš také slibuje, že se situace v centru zlepší. "Budeme této lokalitě v nočních hodinách věnovat patřičnou pozornost. V současné době probíhá nábor nových strážníků, takže příští rok bude situace lepší," říká Kvaš.