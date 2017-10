Zkusíme získat peníze od firem a dárců, říká nový šéf ekocentra Paleta

Miroslav Míkovec naskočil před několika týdny do nové funkce ředitele pardubického Ekocentra Paleta dosti nečekaně.

„Na můj vkus bylo předání příliš rychlé, mělo by trvat třeba půl roku, a ne týden. Bohužel, stalo se. Nyní mám práce nad hlavu, nevím, kam dřív skočit. Ale dobré je, že organizace i její administrativa byla doteď dobře a transparentně vedená a přebírám ji v uspokojivém stavu. Nemusím tedy aspoň bojovat s žádnými kostlivci ve skříni,“ říká nový šéf, který byl až dosud šéfem pobočky Ekocentra Paleta v Oucmanicích na Choceňsku.

Po deseti letech má tak za sebou další výraznou životní výhybku. Tou předchozí byla chvíle, kdy se rodák z Plzeňska, vzděláním právník, rozhodl přesídlit do malé obce Oucmanice na Choceňsku. Zde se ujal funkce šéfa pobytového centra ekologické výchovy Pardubického kraje.

„Zkušenost s tematikou mládeže, přírody, her a vzdělávání jsem měl již z předchozího dlouholetého členství v Hnutí Brontosaurus. Příroda je pro mě místem relaxace, neustále mě fascinuje a vztah k ní neustále prohlubuji. V Pardubickém kraji jsem relativně nový, poznávám ho zatím deset let a pořád v něm mám co objevovat,“ říká Miroslav Míkovec.

Paleta sídlí nedaleko pardubického aquacentra, v přírodním prostředí na břehu Chrudimky, v architektonicky neobyčejné budově Natura park, která získala zvláštní cenu v soutěži Stavba roku 2016. Návštěvu ekocentra by si nikdo neměl nechat ujít, pokud má jen trochu zájem o přírodu.

Návštěvníci chtějí také něco prožít

Dopoledne patří většinou programům ekologické výchovy pro školy, odpoledne slouží jako návštěvnické centrum pro veřejnost. Natura park žije i o víkendech, mimo jiné i díky pronájmům pro činnost dalších neziskovek.

V jeho prostorách najdou návštěvníci řadu informací o ptačích oblastech, evropsky významných lokalitách a dalších přírodních zajímavostech Pardubického kraje, a to často v interaktivní formě. Mohou si zapůjčit samoobslužné sady, které z nich během chvíle udělají malého vědce, umělce nebo třeba ochránce přírody.

K nabídce návštěvnického centra patří i regionální potraviny. Atraktivní je zooučebna využívaná při výukových programech o zvířatech - nechybí v ní například užovka, morče, králík, agama, pakobylky, zlatohlávek, činčila, ježek, myši a další tvorové.

„Dnes nestačí si něco jen prohlédnout či přečíst, návštěvníci potřebují také něco zažít,“ říká nový šéf a upozorňuje i na řadu atraktivních prvků zahrady, kde se děti seznamují například s jezírkem, hmyzím hotelem, kompostem, bylinkami, mohou absolvovat hmatovou stezku, tvořit z přírodnin či si hravou formou osahat průtok vody krajinou. Na jaře zahradu doplní pavučina, po které děti budou moci lézt, prolézačka a další lákadla.

Paleta doufá ve veřejnou podporu

„Nové interaktivní prvky postupně doplňujeme, snažíme se zvýšit atraktivitu pro veřejnost. Dětí na výukových programech projde ekocentrem hodně, ale my potřebujeme naplnit i odpolední a víkendový čas, kdy je Natura park otevřen veřejnosti. Tedy nalákat i rodiče, protože oni rozhodují, kam se pojede,“ říká Miroslav Míkovec.

Paleta v Pardubicích spočítala, že se jejích akcí včetně seminářů pro učitele a koordinátory ekologické výchovy loni zúčastnilo 17 tisíc lidí, což není málo. Z hlediska soběstačnosti to však stále málo je. Výukový program pro děti stojí účastníka kolem 50 až 60 korun, ale reálně udržitelné by byly ceny spíše dvojnásobné.

Ekocentrum Paleta Spolek se zabývá ekologickou výchovou s důrazem na děti a mládež. Vznikl v roce 1990, název symbolizuje pestrou škálu zážitků. Od roku 2004 je i Krajským koordinátorem Environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Pardubického kraje. Bohatá nabídka výukových programů je zaměřena na přírodu, životní prostředí, zvířata a jejich život, globální problémy, mezilidské vztahy, řemesla a tvoření z přírodních materiálů a zdravý životní styl. S podobným zaměřením funguje od roku 2003 i pobočka v Chrudimi. Pobočka na statku v Oucmanicích slouží od roku 2007 jako pobytové centrum ekologické výchovy Pardubického kraje.

„Příliš zdražit však nechceme. Environmentální vzdělání dětí považujeme za důležité, a chceme tedy, aby bylo snadno dostupné. V jiných krajích jsou podobná zařízení přímo zřizovaná krajem nebo vedena jako školská zařízení, tedy platy lektorů jsou pokryty zřizovatelem. My si musíme peníze shánět sami. Bohužel nyní to vypadá, že veřejný sektor je buď příliš napjatý, anebo naše problémy nevnímá. Proto se pokusíme získat finance z firemního sektoru nebo od malých dárců. Zatím to však neumíme, a je tedy pro nás výzva, abychom tyto skupiny dokázali oslovit,“ říká Miroslav Míkovec.

Pobytová pobočka v Oucmanicích je soběstačná aspoň ze tří čtvrtin, pomáhají i pronájmy prostor na pořádání letních táborů či jiných akcí s ubytováním a stravou. Ale v Pardubicích, kde je potřeba zaplatit mnohem víc lektorů a pracovníků návštěvnického infocentra Natura parku, chybí k soběstačnosti až polovina příjmů.

„Pořád si myslíme, že děláme záslužnou činnost a že si zasloužíme veřejnou podporu. Ale ta je nejistá - přijde menší krize a podpora je pryč, neboť z celospolečenského hlediska existují, jak si samozřejmě uvědomujeme, i důležitější věci,“ dodal Miroslav Míkovec.