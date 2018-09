Alkoholiků nepřibude, smějí se v pálenicích v regionu

Podle zahrádkáře Jaroslava Jirouta z Horní Rovně je jeho každoroční návštěva tamní pěstitelské pálenice, ale i pro jeho kolegy taková zahrádkářská zábava. A letos obzvlášť, když si k vypálení dovezl 250 litrů švestek a čeká, že z nich bude 25 litrů slivovice.

„Letos je překrásná úroda, jaká dlouho nebyla, a každý zahrádkář, který na takovou úrodu čeká, ji přece nenechá zkazit. Musí do kompotu, marmelád, povidel a co zbyde, patří do palírny. Já mám tolik švestek, že jablko je pro mě letos podřadné ovoce,“ řekl Jaroslav Jirout.

O tom, že by mimořádná úroda ovoce mohla vést k větší míře alkoholismu u zahrádkářů a sadařů, silně pochybuje. „Tak to není. Kdo vypěstuje strom, čeká nadúrodu a pak ji zpracovává, ten nebude alkoholik, protože všechno trvá tak dlouho, že si toho destilátu váží a bude s ním pěkně šetřit,“ dodal Jaroslav Jirout.

Palička Romana Tichá z Biskupic u Jevíčka si to nemyslí zase z jiného důvodu. „Víc alkoholiků nebude, lidé si určitě udělají zásoby. Zákazníci se většinou snaží přiblížit se povolené hranici 30 litrů u pěstitelského pálení a zásoby si dělají, protože neví, jak to bude v příštím roce.

Rovněž podle ní neplatí, že čím starší, tím je ohnivý mok lepší.„Určitě ne. Po čtyřech letech začne aroma vyprchávat. A jak se říká, že si někdo zakope slivovici a za 18 let si na ní pochutnává, tak to ne, bude to jen lepší líh,“ dodala palička z obce na Malé Hané, která tradičně v říjnu pořádá velký festival Biskupické kaléšek spojený s koštem soutěžních vzorků slivovice.

Jeden z nejlepších roků pro sadaře i paliče měl vliv na to, že je sezona pálení posunuta v Čechách i na Moravě přibližně o tři týdny, i když se poměry druhů zpracovávaného ovoce v regionech liší. A v řadě míst se také prodlouží. V některých palírnách již panují obavy, zda očekávaný velký jablečný nárůst zvládnou.

Podle roveňského paliče Stanislava Žáka bude tato sezona díky nadúrodě ovoce velmi dlouhá. „Letos jsme otvírali o tři týdny dříve, než loni. Ještě se nikdy nestalo, abychom pálili už v červnu, vždycky jsme pálili až v červenci.

Palič: Kotle jedou na plný výkon, snad všechny uspokojíme

Loni skončila sezona v únoru, ale nepálilo se o víkendech a v noci. Naopak v této sezoně se bude pálit o víkendech a v noci, přesto skončí třeba v dubnu,“ řekl Stanislav Žák, který ročně vypálí v průměru 20 tisíc litrů, ale loni to bylo jen slabých 5 tisíc. Letos to bude určitě mnohem víc.

Nejdřív začal brát od zahrádkářů a sadařů třešně, pak višně, meruňky, broskve, první špendlíky, ryngle, nyní i jablka. „Už máme sto tun za deset dní, dříve by bylo stejné množství minimálně za tři týdny. Je možné, že letos poprvé ohlásíme, že jsme plní. Za předešlých 18 let se to nikdy nestalo. Doufám však, že to nikdy nenastane a stačíme pálit tak, abychom uvolňovali další kádě, ale reálná možnost tu je,“ dodal Žák.

Pokud jeho zákazníci nenechají ovoce plně dozrát, musí počítat s jeho nižší výtěžností. Třeba u třešní místo obvyklých 11 kilogramů je nyní na litr třešňovice spotřeba 13 kilogramů třešní.

Letošní počasí je ideální pro ovoce, a tím i pro pálenky. Cukernatých plodů je nadprůměrné množství a s malým množstvím vody před pálením dobře kvasí. I proto je v Palírně Biskupice díky letošní nadúrodě ovoce mimořádný frkot.

Palírny většinou své ceny letos nezvyšovaly. Neměly k tomu ani vážný důvod, spotřební daň zůstala na stejné výši.„Ceny jsou stejné jako loni, za padesátiprocentní alkohol pěstitelé zaplatí 165 korun,“ řekl například Tomáš Bouc ze společnosti Fonticulus, která provozuje pálenici na Lhotě Sudličkově a v Hrobicích na Pardubicku.

„U nás vyjde padesátiprocentní slivovice opět na 130 korun, ale je to pořád nejlevnější varianta proti obchodu,“ dodala Romana Tichá. Majitel slatiňanské společnosti Potraviny Málek, kterému patří palírna v Horní Rovni, zvýšil cenu o 8 korun za litr. Litr 50procentního destilátu každého ovoce tam stojí 158 korun.

V České republice je evidováno přes 500 pěstitelských pálenic, pěstitelé si v nich loni nechali vyrobit milion litrů pálenek. Bylo to o třetinu méně než v roce předchozím. Letošní sezona naopak bude bezesporu patřit k těm rekordním.