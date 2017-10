Pardubická Palackého třída se změní, její podobu mohou lidé ovlivnit

Třída Míru je opravená. Náměstí Jana Pernera u nádraží zrovna tak. Ovšem oba prostory spojuje Palackého třída a ta poslední větší investici zažila za minulého režimu. Na jejím omšelém vzhledu je to také dobře vidět.

Ovšem poměrně brzy by se to mohlo změnit. V nejbližších letech totiž chce radnice spustit rozsáhlou opravu. Ještě před ní se však radní chtějí pobavit s lidmi, jak by si novou ulici představovali. K tvorbě studie totiž chtějí zástupci města přizvat obyvatele, kteří na Palackého třídě bydlí, ale i ty, kteří ulicí pravidelně či občas procházejí či projíždějí na kole. Mohou se účastnit veřejných setkání i vyplnit dotazník.

„Máme nashromážděná analytická data, která se týkají dopravy, zeleně, obchodů, povrchů. Výstupem dotazníkového šetření budou informace o tom, jak současnou podobu ulice vnímá veřejnost,“ uvedl Štěpán Vacík z odboru hlavního architekta.

Studie by měla být hotová v únoru příštího roku a nabídne scénáře, podle kterých by se Palackého třída mohla proměnit.

„Cílem koncepční studie je navrátit Palackého třídu zpět mezi místa, která volíme nejen jako nezbytnou cestu na nádraží, ale která jsou atraktivní i pro trávení volných chvil,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát.

Přestavba klíčové ulice se rozloží na několik etap

Opravy ulice musí město udělat na etapy. Budou totiž stát minimálně 300 milionů korun a ty by radní těžko sháněli najednou. Navíc politici by rádi vylepšili i navazující Masarykovo náměstí.

„Oba prostory mají už své odžité. Je potřeba vyměnit mobiliář, opravit chodníky a parkoviště. Chceme, aby se na ta místa opět vrátil život,“ uvedla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.

Důvodem rozložení oprav do delšího časového úseku je i to, že Palackého třída slouží jako důležitá dopravní tepna. „Určitě to nezavřeme najednou. Není možné naráz rozkopat celou ulici, to by vyvolalo dopravní kolaps,“ dodala náměstkyně Dvořáčková.

Odborníci budou podle ní také zvažovat, jakým způsobem se promění povrch chodníků, kde umístí mobiliář, kde budou parkovací místa, kde odpočinkové oázy nebo místa pro restaurační zahrádky a venkovní prostory pro obchodníky.

Do lokality pak začlení stávající cyklostezku. „Součástí týmu je i krajinná architektka, bude najat arborista, který posoudí stav stromů. Naším zájmem je krásné a vzrostlé stromy tam ponechat i další vysadit,“ řekla Dvořáčková s tím, že v rámci projektu se bude myslet i na to, jak udržet hlavně v horkých letních dnech v ulici co nejvíce chladu.

„Je to trend dnešní doby. Ještě uvidíme, na jaké řešení vsadíme. Momentálně jsou hodně populární třeba zelené střechy nebo fasády. Jasné je, že zeleň musíme v ulici udržet,“ dodala náměstkyně.