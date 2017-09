Spor za opravu třídy Míru trvá, Pardubice odmítly mimosoudní vyrovnání

Syner tvrdí, že mu náleží celá cena, která vzešla ze soutěže, upravená pozdějšími dodatky smlouvy, ve výši téměř 120 milionů korun. Pardubice argumentují tím, že některé původně požadované práce nebyly provedeny a zaplacených 105 milionů korun s DPH je konečných. Spor způsobilo nejednoznačné znění smlouvy.

Syner pro mimosoudní urovnání navrhoval, aby byla hodnota provedeného díla oceněna podle nejpoužívanější cenové soustavy ÚRS. Město by pak případně doplatilo částku maximálně do výše původně domluvené ceny, pokud by výsledná cena byla nižší, než již zaplatilo, nedoplácelo by nic a Syner by nic nevracel.

Právníci města ale považují návrh mimosoudního urovnání za riskantní. Podle Aleše Uchytila z právního oddělení magistrátu nemůže město, které má povinnost hospodařit účelně s veřejnými prostředky, platit práce, které nebyly provedeny. Mohlo by to mít i trestně právní důsledky. Dodatečná změna ceny díla by také mohla být považována za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Zároveň poukazuje na skutečnost, že cena podle soustavy ÚRS by zřejmě byla vyšší než vysoutěžená, neboť Syner nabídl v soutěži cenu neobvykle nízkou.

Pokud by Pardubice soudní spor prohrály, musely by kromě požadovaného doplatku téměř 14 milionů korun zaplatit i úroky z prodlení 8,05 procenta ročně od 12. července 2015, což představuje zhruba 1,1 milion korun za rok.

Na nákladech za právní zastoupení advokátům Syneru a na soudních poplatcích, pokud věc skončí až u Nejvyššího soudu, by pak město zaplatilo asi dva miliony korun, za vlastního advokáta pak kolem 440 tisíc korun.

Do tendru na opravy třídy Míru se přihlásilo 14 firem, čtyři společnosti muselo město kvůli nesplněným podmínkám vyloučit. Výběrové řízení vyhrála liberecká společnost Syner s cenou přes 120 milionů korun s DPH. Původně se stavební práce odhadovaly na 215 milionů korun bez DPH.