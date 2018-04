Silnici mezi Chrudimí a Vysokým Mýtem přiškrtí na týden uzavírka

"Termín středa od sedmi hodin platí, počítáme s tím," uvedl Petr Hušek ze společnosti SOVIS CZ. Uzavírka bude nepříjemná zejména pro řidiče nákladních aut, protože je vyžene na osmnáctikilometrovou objížďku vedoucí přes Slatiňany, Zaječice a Chrast.

Řidiči jedoucí od Chrudimi budou muset z hlavní silnice odbočit a zajet do obce Kočí, kde odbočí na Nabočany a pak se vrátí zpět na hlavní silnici. Objížďka prodlouží cestu o tři kilometry, což by nevadilo, trochu nepříjemné je, že je vedena po okresních silnicích v obou směrech. Nikdo by to tedy neměl s rychlostí přehánět.

Starosta Kočí Václav Pravda je rád, že se obci vyhnou nákladní auta. "Samozřejmě to obci částečně zatíží větším provozem, ovšem nepůjde o nic extrémního," uvedl Pravda.

Povzbudivé je, že touto akcí stavbaři propojí již opravené úseky, takže v budoucnu na řidiče v tomto úseku nebudou čekat žádné výmoly a snad ani žádné další uzavírky.

"Je to poslední oprava. Propojujeme dva úseky, které byly opraveny již dříve," uvedl Petr Hušek. Teoreticky by úsek mohl být otevřen i o něco dříve než o půlnoci 1. srpna. Záleží ovšem na tom, jak se bude stavbařům práce dařit.

Na cestě mezi Chrudimí a Vysokým Mýtem to není jediné dopravní omezení. Kvůli dostavbě kanalizace v Hrochově Týnci musejí být řidiči připraveni na částečnou uzavírku i v této obci. Ta ovšem potrvá až do září.