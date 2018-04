Kvůli novému koberci budou do konce srpna kolony na silnici I/35

Objízdná trasa z Holic do Hradce Králové vede po silnicích III. třídy přes Vysoké Chvojno, opačným směrem se projíždí stavbou, kde dopravu řídí sami silničáři. Uzavírka nebude mít vliv jen na provoz pravidelných linek veřejné dopravy.

"Autobusy, které mají v uzavřeném úseku zastávky, nebudou pracemi nijak omezeny," uvedla mluvčí pardubického krajského úřadu Magdalena Navrátilová.

Hned v pondělí byla především trasa po silnicích nižší třídy zahlcena osobními i nákladními automobily. "Nějaké extra dlouhé kolony se sice netvořily, auta ale často jezdila po zahlcené silnici doslova krokem," řekla chvojenecká starostka Jaroslava Píšová.

Aby provoz zpomalili co nejméně, zvolili policisté namísto tradiční kyvadlové dopravy se semafory průjezd dvěma různými trasami.

"Komplikace jsme samozřejmě čekali, proto jsme se snažili kyvadlovou dopravu s dlouhými dojezdovými dobami vyloučit," uvedl šéf pardubických dopraváků Pavel Barva. O plynulém průjezdu se ale ani tak hovořit nedá.

"Ono je to všechno o nekázni řidičů, kteří nedodržují dopravní značení," stěžuje si starostka, podle níž se radnice snaží dohodnout jak se státními policisty, tak s městskými strážníky z Holic, aby dopravu alespoň prvních pár dnů častěji kontrolovali.

Nejlepší je nechat auto doma

Silničáři i policisté řidičům radí, aby co nejvíce využívali veřejnou dopravu a auta nechali doma.

"Je pravda, že bych mohl jezdit vlakem, a pokud to jde, vlakem také jezdím. Minimálně dvakrát třikrát týdně ale prostě k cestám za obchodními partnery auto potřebuji," řekl jednatel společnosti Bohemia Finex Zdeněk Mládek, který dojíždí do práce z Chocně do Hradce Králové.

Aby se vyhnul kolonám a zpoždění, volí jako objízdnou neznačenou "jižní" trasu přes Ředice do Býště. "Přes Chvojno je cesta kratší, ale nějaký ten kilometr navíc se vrátí v tom, že při průjezdu Ředicemi je slabší provoz," dodal.

Starostka Jíšová i šéf dopraváků Barva doufají, že se po pár dnech situace alespoň zčásti uklidní.

Do konce listopadu se bude pracovat na silnici I/35 také na 180. kilometru mezi Svitavami a Moravskou Třebovou včetně opravy mostu u Koclířova, kde se jezdí kyvadlově za pomoci světelné signalizace.