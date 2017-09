Ortopedové si mohli vyzkoušet operace ve speciálním kamionu

Když ortoped Rudolf Prix přichází operovat, v nemocnici musí projít šesti dveřmi. V úterý musel vystoupat na sál jen po čtyřech schodech.

Spolu s dalšími ortopedy a chirurgy si ve speciálně upraveném kamionu zkoušel artroskopické operace kolene a ramen.

Mobilní cvičný artroskopický operační sál v pardubické nemocnici.

„Vyzkoušel jsem si praktické věci. Například jednodušší sešívání menisku. Tady mi rána nekrvácí, nehrozí komplikace. A když nastanou, tak právě zde je prostor se je naučit odstranit, aby se nestaly při opravdovém zákroku,“ jmenuje největší přínos Prix.

Na plazmové obrazovce několik centimetrů vedle něho se ukazuje výsledek jeho práce. Dva kroky od něj pracuje na druhém minisále stejným způsobem další operatér.

Část těla poslouží až k šesti operacím

Lékaři se nové metody učí na kadaverech, tedy mrtvých částech lidských těl určených pro pitvu. Na každém kusu mohou zkusit až šest různých operací.

„Preparáty jsou drahé, takže se snažíme vytěžit maximum. Uměle si vytvoříme problém a pak jej artroskopicky spravíme,“ řekl primář ortopedického oddělení Pardubické nemocnice Petr Hoza.

Černý kamion je malý, ale skrývá v sobě naprosto plnohodnotný operační sál. Navíc obsahuje nové nářadí a implantáty. Například rupturu předního vazu by nebylo podle lékařů s těmi současnými implantáty možné operovat.

Do Česka se tento unikátní operační sál v kamionu dostává teprve potřetí. Jinak musí lékaři za podobnými operacemi do Mnichova, kde má firma Arthrex, jež kamion do Pardubické nemocnice přivezla, vlastní tréninkové centrum.

Unikátní pracoviště budou mít lékaři v Pardubické nemocnici k dispozici ještě ve středu. Pak se kamion na dva dny přesune do Litomyšle. Na zdejším zámku se bude ve čtvrtek a v pátek konat mezinárodní kongres Arthrex Days 2017 s podtitulem Nové trendy v artroskopii.

„Je to největší kongres ve střední Evropě zaměřený na sportovní medicínu a artroskopii i s praktickým tréninkem pro lékaře. Součástí programu budou i živé přenosy z operačních sálů a také demonstrace některých výkonů z mobilní laboratoře v kamionu,“ uvedl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.