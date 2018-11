Řidiči budou jezdit po dálnicích D35 a D11 zadarmo bez známky

S příchodem nového roku by měl provoz v obci prořídnout. Právě na úseky zmíněných dálnic totiž od roku 2019 budou moci řidiči vjet bez kuponu. Nejde přitom jen o úsporu peněz, ale i času.

Při využití zatím jediného úseku D35 z Opatovic do Sedlic a poslední zprovozněné části D11 od Sedlic na mimoúrovňovou křižovatku do Kuklen je nezdrží světelné křižovatky na hradeckém Gočárově okruhu či zdlouhavá jízda přes Opatovice.

Pravdou je, že trasa od velké okružní křižovatky v Opatovicích na „kruhák“ v Plotišti nad Labem (křížení silnic I/11 a I/35) je ze tří variant sice nejdelší, vzhledem k jízdě povolenou rychlostí 130 kilometrů v hodině na zhruba deseti kilometrech nezpoplatněných úsecích obou dálnic však řidiči ušetří několik minut, a bude tak nejrychlejší.

Části dálnic D35 a D11 tvoří v podstatě jihozápadní obchvat Hradce a v nemalé míře slouží i pro místní dopravu. „Úseky představují vhodnou trasu i pro dálkovou tranzitní dopravu. Jde o směr od Náchoda a Trutnova, od Jičína a od Nového Bydžova pokračující dále do Pardubic a opačně. Za současného stavu musí tato tranzitující vozidla, která nemají kupon časového zpoplatnění a tomuto druhu zpoplatnění podléhají, užít silnice na území města Hradec Králové, případně silnici II/324 na území obce Opatovice nad Labem,“ uvedli v připomínce adresované ministerstvu dopravy zástupci Královéhradeckého kraje a města.

Změna přinese úlevu Hradci i Opatovicím, kde schválenou novinku s potěšením přivítali. „Naprosto to kvituji. Doprava nás stále hodně zatěžuje. Řidiči využívají cestu přes Opatovice jako zkratku. Dálnice je sice rychlejší, ale pokud musí mít známku, je pro ně výhodnější jet bez ní přes naši obec,“ prohlásil starosta Opatovic Pavel Kohout, podle jehož odhadu by mohlo v obci ubýt denně až dva tisíce automobilů. „To už by bylo markantně znát,“ dodal Kohout.