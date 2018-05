Stop pro D35. Úřad zrušil soutěž na stavitele úseku dálnice z Opatovic

Po dlouhých letech příprav se už zdálo, že největší překážky bránící zahájení stavby D35, jsou překonány. Když se Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) podařilo vykoupit pozemky, získat na mosty a část trasy stavební povolení, objevil se nový vážný problém.

Do výběrového řízení na stavbu 12,61 kilometru dlouhého úseku zasáhl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

„Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zrušil svým prvostupňovým rozhodnutím zadávací řízení Ředitelství silnic a dálnic ČR D35 Opatovice – Časy,“ sdělil mluvčí úřadu Martin Švanda. Důvodem pro rozhodnutí antimonopolního úřadu byl údajný netransparentní postup zadavatele ve druhém kole soutěže.

„Konkrétně pak poskytování dodatečných informací k zadávacím podmínkám netransparentním způsobem, který mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky,“ dodal Švanda.

Druhé kolo soutěže ŘSD vypsalo začátkem loňského června. Mezi uchazeči byli zájemci, kteří prošli „sítem“ prvního kola, včetně řady zahraničních uchazečů.

ŘSD podmínky tendru opakovaně upřesňovalo a rozeslalo jednotlivým soutěžícím doplňující informace. V dokumentu se však změnila příloha, na což ŘSD údajně uchazeče v hlavním materiálu dostatečně neupozornilo.

Hrozí zdržení rok, možná rok a půl

„Osobně si myslím, že je to hodně přísný výklad, na druhou stranu jde o pravomoc Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,“ řekl generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Důvodem zrušení podle něj bylo to, že se ÚOHS domníval, že tím mohlo dojít ke zmatení účastníků soutěže. Rozhodnutí není dosud pravomocné a ŘSD proti němu může v zákonné lhůtě 15 dnů podat rozklad. Pokud by silničáři neuspěli, znamenalo by to nutnost vypsání nového výběrového řízení.

Podle pardubického poslance hnutí ANO Martina Kolovratníka by se v případě nutnosti opakování soutěže odložilo zahájení stavby minimálně na příští rok.

„Chtěli jsme stavět už v březnu. V tuto chvíli čekám, že se ŘSD odvolá. Věřím, že se to vysvětlí. Pokud ne, znamenalo by to, že během června či července by ŘSD muselo vypsat soutěž znovu. Realisticky to znamená rok až rok a půl dalšího odkladu,“ uvedl Kolovratník v České televizi.

Celou soutěž provázejí průtahy. Termín pro otevírání obálek s nabídkami se loni z poloviny srpna posunul až ke konci října. Mezitím se zadání zakázky upravovalo hned sedmnáctkrát.

Smlouvu chtělo ŘSD uzavřít s vítězem do konce listopadu, ovšem ministerská komise výběr vítěze opakovaně odkládala. O úsek „Opatovice - Časy“ se ucházelo osm zájemců, o sousední úsek „Časy - Ostrov“, který ŘSD soutěží souběžně, se přihlásilo sedm uchazečů.

Nejvýhodnější nabídku na úsek dálnice D35 "Opatovice - Časy“ podalo italsko-turecké konsorcium Astaldi a IC Ictas Insaat Sanay ve Ticaret. Za 12,6 kilometru silnice požadovalo 2,88 miliardy korun, což je asi 60 procent předpokládané ceny, odhadnuté projektantem.

Teoreticky by se mohlo stavět na části úseku dálnice z Časů do Ostrova, byť i v tomto případě by nastaly problémy. Také zde se neúspěšní uchazeči odvolali proti výsledkům.

ÚOHS vedl ve věci zadávacího řízení na úseku Časy-Ostrov dvě řízení, přičemž jedno z nich před pár dny zamítl. Námitku vzneslo opět italsko-turecké sdružení firem, které podalo na tento úsek druhou nejlevnější nabídku.

Dálnice D35 zatím končí na opatovické křižovatce. Na ní je sice již tři roky dokončené třetí patro, to ovšem řidiči využívat nemohou.