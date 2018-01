Bývalá šéfka pardubického Kulturního centra před soud nepůjde

Konkrétně město nechalo prověřit podezření ze spáchání trestných činů porušení povinnosti při správě cizího majetku a zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění. Nic takového se však nepotvrdilo, sdělila dnes Andrea Muzikantová z krajského ředitelství policie.

„Nepodařilo se zjistit skutečnosti, které by naplňovaly skutkovou podstatu některého z trestných činů,“ uvedla Muzikantová. U možného porušení povinnosti při správě cizího majetku podle ní nebyl zjištěn či prokázán úmysl v jednání ředitelky.

U druhého přečinu policie konstatovala, že účetní evidence centra vedena byla, ale obsahovala nepřesnosti či účetní chyby.

„Nebylo však zjištěno nic, co by nasvědčovalo tomu, že tato pochybení jsou natolik závažná, že by je šlo považovat za trestně právní jednání. Nebylo rovněž prokázáno, že by bývalá ředitelka chyby či nesrovnalosti v účetnictví přehlížela vědomě či úmyslně s cílem zkreslit údaje o stavu hospodaření či jmění,“ uvedla Muzikantová.

Ondroušková na SMS ani telefonáty s prosbou o vyjádření neragovala.

Vizitka Kulturního centra: skandály a nesrovnalosti v hospodaření

Bývalé Kulturní centrum v minulosti provázely skandály. Jeho dlouholetá ředitelka Romana Vojířová rezignovala v říjnu 2014 poté, co ji začala vyšetřovat policie pro podezření ze zpronevěry.

Později ji a jejího náměstka Michala Straška pardubický soud nepravomocně odsoudil k podmíněným trestům. Podle spisu prostřednictvím faktur za fiktivní práce získali v letech 2010 až 2014 zhruba 1,3 milionu korun.

Vedení Pardubic odvolalo i další ředitelku Markétu Ondrouškovou, která do funkce nastoupila v březnu 2016. Důvodem byly podle města chyby v řízení, účetnictví a hospodaření organizace a v personální oblasti i ve spolupráci se zřizovatelem, městem Pardubice.

Městská rada neschválila účetní závěrku organizace za rok 2016, neboť účetnictví z daného roku podle externího auditu neposkytovalo věrný a poctivý obraz.

Dalšího ředitele se městu už nepodařilo najít. Od 1. ledna letošního roku proto Kulturní centrum zaniklo a nahradily je dvě nové, menší příspěvkové organizace - Turistické informační centrum Pardubice a Centrum pro otevřenou kulturu. Jejich ředitelé vzešli z výběrového řízení.