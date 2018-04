Pardubická nemocnice zrychlí, po ranní operaci se večer půjde domů

Nemocnice v Pardubickém kraji se stále nedohodly se zdravotními pojišťovnami na nových smlouvách. Pojišťovny ale chtějí efektivnější a tedy levnější léčbu.

Právě jednodenní chirurgie je ukázkou, jak změny mohou vypadat. Nemocnice chce snížit počet akutních lůžek tak, aby vytvořila prostor pro nové pracoviště, v němž se bude přes den operovat a večer půjdou pacienti, ale i personál domů.

"Pacient přijde ráno a ve stejný den večer je po výkonu, který to umožňuje, propuštěn do domácí péče. Výhodné pro nemocnici je, že personál bude sloužit například pouze od sedmi ráno do sedmi večer, provoz bude tedy daleko levnější," uvedl ředitel Pardubické krajské nemocnice Tomáš Gottvald.

Klíčové je, že Všeobecná zdravotní pojišťovna na takový plán slyší a je údajně připravena provoz nového pracoviště platit. Pojišťovna ale konkrétní obsah vyjednávání komentovat nechce.

Lůžka se budou slučovat

Pardubická nemocnice zároveň omezí počet akutních lůžek tak, že vytvoří na některých odděleních takzvaný společný lůžkový fond. Pacienti z různých oddělení budou ležet na jedné stanici. To je trend, který prosazuje ministerstvo zdravotnictví.

"Proč by nemohl pacient, kterému prováděli zákrok na ORL, ležet vedle pacienta, kterému operovali slepé střevo? Pochopitelně se bavíme o pacientech stejného pohlaví," uvedl náměstek ministra zdravotnictví Petr Nosek pro iDNES.cz.

"Pokud půjde o sloučení lůžkového fondu u odborností, kde to bude mít logiku, nevidím v tom problém. Jsou to racionální kroky, jsme ve shodě s regionálním vedením Všeobecné zdravotní pojišťovny. Narážíme pouze na fakt, že nemocnice je pavilonového typu a stavební dispozice jsou pro naše záměry mnohdy nepříznivé. Když už najdeme možnost sloučení lůžek a máme šanci získat prostor pro celou stanici, nemáme zase dostatečný prostor pro ambulantní část pracoviště," uvedl Gottvald.

Centrum jednodenní chirurgie funguje už deset let v Hradci Králové. Specializuje se na provádění miniinvazivních zákroků a endoskopických operací. Pacient odchází domů hned nebo po krátkém odpočinku po celkové anestezii.

"Trend přesouvat výkony do režimu jednodenní chirurgie, tedy do režimu s co nejkratším pobytem v nemocnici, je celosvětový," uvedl mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Jiří Rod. Podporuje jej tedy i VZP. "Je to pro nás levnější a pro pacienta šetrnější," dodal Rod.