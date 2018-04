Olympic slaví padesátiny mimořádným koncertem v pardubické aréně

Pouze v sedmi městech po celé zemi mají lidé možnost oslavit padesáté narozeniny skupiny Olympic, a to v rámci série koncertů Modrá pyramida tour Olympic 50 let. Pardubice budou jediným takovým místem v kraji.

"Je to padesát let stále nekončícího mejdanu, a to je potřeba pořádně oslavit, chceme zavzpomínat na všechno dobré, co nás za tu dobu potkalo, a hlavně poděkovat všem našim fanouškům za úžasnou přízeň, kterou nám po celou tu neuvěřitelnou dobu věnují," řekl lídr skupiny Petr Janda.

Koncert Olympicu bude mimořádný i hostem, rockové legendy si totiž k sobě na pódium pozvaly Český národní symfonický orchestr pod vedením Martina Kumžáka.

Některé hity tak netradičně zaznějí v symfonické úpravě. Další komorně akusticky, jiné s pravým rockovým nářezem. Píseň Otázky si s Petrem Jandou zazpívá jeho dcera Marta.

"Budeme hrát největší hity, ale i písničky, které nám nějak přirostly k srdci," uvedl Janda. Kapela vznikla v roce 1962, tehdy ještě pod názvem Karkulka (KARlínský KULturní KAbaret). Během let skupinou prošli například Jiří Korn, Ladislav Klein, Jan Antonín Pacák, František Ringo Čech nebo Miroslav Berka.

Od roku 1986 Olympic vystupuje ve stále stejném složení. Vedle Jandy skupinu tvoří baskytarista Milan Broum, u kláves Jiří Valenta a za bicími Milan Peroutka. Pro příští rok připravuje skupina nové album.

Návštěvníci koncertu, který v pardubické ČEZ Areně začíná v 19 hodin, dostanou i DVD o historii skupiny. Cena vstupenek se pohybuje mezi 395 až 1190 korunami