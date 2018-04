Zloděj si ukradeného kola moc neužil, majitel ho doběhl

Podezřelý muž se k drahému kolu dostal poté, co ve Smilově ulici vykopl vstupní dveře do jednoho z domů. Pro lup šel najisto, jelikož zamířil chodbou rovnou do kolárny, kde byl bicykl zaparkovaný.

Nepočínal si ale příliš obezřetně, jelikož při odjezdu ho spatřil majitel kola, který neváhal a začal zloděje pronásledovat. Jeho pátrací akce přinesla ovoce na náměstí Legií, kde dotyčného chytil. Ten už ale nebyl na kole, a tak okradený muž vyžadoval po zloději vysvětlení.

"Podezřelý mu ukázal, kam kolo odložil a ihned mu ho i vrátil. O krádeži byli vyrozuměni policisté, kteří se případem nadále zabývají," uvedla pardubická policejní mluvčí Eva Maturová.

Jak se posléze ukázalo, dopadený lapka nebyl žádným nováčkem a za své předchozí delikty byl už odsouzen.

"V dostupných evidencích bylo zjištěno, že podezřelý už v posledních třech letech byl za obdobnou trestnou činnost soudem potrestán a odsouzen ke 200 hodinám obecně prospěšným pracím, které dosud nevykonal," dodala Maturová.

V případě prokázání viny může nerespektování předchozího rozhodnutí soudu v podobě vyhýbání se uloženému trestu pachateli ještě přitížit.