ANALÝZA: Pardubická ODS vládne bez lídra, opět ho převálcovali pragmatici

Oba dva dovedli ODS v těžké situaci k dobrým volebním výsledkům.

Oba dva si mnoho lidí z Pardubic představovalo jako ideálního příštího primátora města.

Oba dva působili v komunální politice jako příjemná zjevení - žádné arogantní móresy, zato hromada poctivé práce. Oba dva strana nepochopitelně poslala na slepou kolej.

Jiří Janků, lídr pardubické ODS pro volby 2014, a Karel Haas, letošní jednička modré strany, zažívají hodně podobné osudy. Straně zjevně pomohli, ale pak přišel náhlý propad obliby u jejich kolegů.

„Bez komentáře,“ odpověděl na otázku MF DNES, proč ve straně končí úspěšní lídři jen chvilku po volbách, nejdéle sloužící zastupitel ODS Petr Klimpl.

Není divu, že se nechce pustit do nějakých obsáhlých rozborů. Strana by z nich těžko mohla vyjít dobře. Okolnosti konců obou lídrů totiž nepůsobí vůbec vábným dojmem.

„Přátelům starých pořádků se podařilo zcela neutralizovat doposud nejdůslednějšího opozičního zastupitele Karla Haase, který se odmítl účastnit na radě a zároveň mu loajalita k ODS neumožní ani opoziční práci,“ uvedl třeba zastupitel za Piráty Jakub Kutílek.

Jiří Janků vedl ODS v době, kdy byla strana celostátně na úplném dně. Dokázal však získat téměř deset procent hlasů a dalo se čekat, že bývalý člen modré strany a tehdy nový lídr ANO Martin Charvát vezme občanské demokraty do koalice. To se nakonec nestalo a Janků s kolegy začal budovat zázemí pro příští volby z opozice. Dlouho však mladý politik na zastupitelstva nedocházel.

„Nebudu pokračovat jako politik. Končím. Já ani moje rodina tohle nemáme zapotřebí. Stále snášet podobné útoky. Nejspíše nezaplatím členské příspěvky, a tím v ODS definitivně skončím,“ řekl už v květnu 2015 Janků, který se stal terčem anonymního udání, které jej označilo za někoho, kdo zneužil stranické peníze. Policie po pár měsících trestní oznámení jako nepodložené odložila.

„Hlásím, že chci věci dělat tak, jak se mají. Proto nemůžu nyní zůstávat na pozicích, ve kterých musím neustále vysvětlovat, jak to bylo. Chci se soustředit na očištění svého jména,“ vysvětloval své rezignace na mandát zastupitele i městského šéfa ODS Janků.

„Vím, že to trestní oznámení na mne podali lidé, se kterými jsem se neshodl v ODS. Do politiky už vážně nechci,“ dodal aktuálně Janků s tím, že se smutným pohledem nyní sleduje podobný osud Karla Haase.

Haas převzal pozici od Janků

Právě ten jej na uvolněné židli pardubické jedničky ODS nahradil a zdálo se, že si strana vůbec nepohoršila. Haas byl od prvních jednání zastupitelstva jasně nejlépe připraveným politikem a stal se rychle jasným lídrem opozice vůči vládnoucí koalici v čele s hnutím ANO.

„Já se snažím připravovat na každé zasedání poctivě, ale musím uznat, že Karel byl vždy mnohem více v obraze. Nechápu, jak to dělal, ale on snad měl přečteny všechny strany u všech bodů. A věřte, že často to jsou velké balíky lejster,“ uvedl lídr Pardubáků a další opoziční politik František Brendl.

Opakovaně se ostatně na zastupitelstvu odehrály absurdní scény, při kterých se třeba náměstkyně primátora Helena Dvořáčková nervózně ptala Haase, zda o bodu, jak ho připravila, mohou politici vůbec hlasovat. Bylo tak zřejmé, že hnutí ANO se pro komunální volby 2018 zrodil nový vážný soupeř.

Stejně to četla většina voličů, kteří volili ODS právě proto, aby odstavila od moci Martina Charváta a jejich kolegy z ANO. „Já jsem volil ODS zejména kvůli panu Haasovi. A ano, mám problém s ANO, a nejen na lokální úrovni,“ napsal v diskusi na iDNES.cz třeba Rudolf Pekárek. Podobných vzkazů se dá najít i na sociálních sítích mnoho.

Lídra ODS podporovali voliči

Apely od lidí rychle přibývaly s tím, jak se v Pardubicích komplikovala povolební vyjednávání. Haas se tak dostal pod tlak - lidé mu psali, aby zkusil získat post primátora, ovšem jeho kolegové z ODS už pokukovali po rychlé dohodě s ANO a nástupem do domluvených funkcí.

Jenže k rozkolu ve straně dal paradoxně povel sám Haas. Pokud se chtěl vyhnout podobným problémům, měl ideálně hned druhý den po volbách nechat schválit zastupitelský klub cestu, kterou chtěl při jednáních jít. Dá se předpokládat, že minimálně zpočátku by za ním straníci šli, a on tak mohl tvrdě hrát proti ANO.

„Čtyři roky jsem ANO kritizoval a upřímně řečeno nevidím moc reálně, že by strana nyní vládla lépe. Nemůžu změnit svůj názor jen kvůli tomu, že byly volby. Proto nepůjdu do vedení města a o koalici bude už za ODS vyjednávat někdo jiný,“ uvedl ve středu Haas.

Logicky se tak nabízí otázka, proč tedy s ANO vůbec začal jednat, když evidentně byl vnitřně přesvědčen o tom, že by to pro ODS nebyl dobrý partner. A tady je nutné zmínit zřejmě největší slabinu jinak výkonného politika.

„Karel je právník a ti mají obecně problém jasně říct, jak to tedy bude dál. Raději si nechává otevřených více možností a chce se rozhodnout, až když bude mít v ruce všechny dostupné podklady,“ uvedl Jiří Janků a jeho slova potvrzují i další kolegové Haase z politiky či pracovního života. „Měl by jako lídr bouchnout do stolu a říct, jak to bude,“ říkal třeba i zastupitel za Pardubáky Milan Košař.

Místo toho ale přišlo dlouhé licitování a vybírání partnerů. Když lidé z ODS zjistili, že to Haase táhne do nejisté duhové koalice, či dokonce do opozice, začali hledat pragmatické řešení, jak se dostat k moci.

„Byli jsme osm let v opozici a byla by chyba pokračovat v ní dál. Karlovi by ovšem opozice slušela, mám pocit, že ani jít vládnout nechce. Navíc by rád měl všechno do puntíku předjednané, na všechny body má připravené ty jeho papíry, ale to nejde. Člověk občas musí jít do rizika,“ řekl už před týdnem pod zárukou anonymity zastupitel za ODS.

Karel Haas už před volbami řekl, že není z těch, kteří po nějaké krizi převlečou kabát. A opakuje to přes všechny události posledních týdnů i nyní.

„Zatím nevím, jak budu v politice pokračovat dál. Určitě se zúčastním ustavujícího zastupitelstva a pak uvidím. Hodně bude záležet na tom, jak si nové vedení města povede,“ uvedl Haas, který o proti zvyklostem nebude ani náměstek primátora, ani radním a dokonce se na začátku týdne nechal slyšet, že zvažuje složení mandátu zastupitele.

„Ale určitě nebudu opouštět ODS, žádný přestup nechystám,“ dodal Haas.