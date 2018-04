Odpůrci kácení v Pardubicích radním neustoupí, ti hledají nový projekt

Aby se mohlo začít příští rok stavět, musí radnice získat povolení na kácení. Nyní je jasné, že s tím budou mít obrovské problémy. Do řízení o povolení na kácení se totiž hodlá přihlásit Sdružení občanů proti kácení v Tyršových sadech, které bude proces napadat, brzdit a blokovat.

"Přihlásíme se do řízení na povolení kácení, protože na to máme plné právo. Jsme připraveni s městem jednat o změně projektu, ale mám obavu, že těžko budeme hledat shodu. Celý projekt je totiž z našeho pohledu špatný a my s ním z principu nesouhlasíme," řekl zastupitelům za Sdružení Miroslav Seiner.

Jeho projev způsobil v sále radnice pozdvižení. Právě totiž naplnil černou můru radních. Jeho slova vlastně znamenají, že město ztratí šanci použít na opravu parku evropské peníze. "Těžko se na tato slova navazuje, vnášejí do případu úplně nové světlo," řekl evidentně konsternovaný náměstek primátorky František Brendl.

Radnice může mít kvůli parku zbytečné výdaje

"Co se týče dotací, tak máme čas vlastně jen do 20. března 2012. Potom začíná vegetační období a nikdo nám už kácet nepovolí. Pokud to nestihneme, dotaci nebudeme moci použít," dodal Brendl.

Politici tak budou muset hledat jinou stavbu v centru města, na kterou peníze použijí. To jim ostatně doporučuje i občanské sdružení. "Cítíme na nás tlak kvůli zmaření možnosti dotace. To ale neznamená, že budeme souhlasit s něčím špatným. Najděte proto jiný, méně kontroverzní projekt," uvedl Seiner s tím, že petici proti masivnímu kácení podepsalo už 5 106 lidí.

Pokud se městu nepodaří najít s odpůrci dohodu, musí se připravit na řadu zbytečných výdajů. "Třeba už musíme podepsat se stavební firmou smlouvu, protože vyhrála soutěž," řekl Brendl.