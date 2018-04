Obyvatelé Škudel u Přelouče si stěžují na zápach a hluk z drůbežárny

"Jejich stížností jsme se zabývali. Nyní ji posuzuje náš stavební odbor, ale také hygiena a Česká inspekce životního prostředí," řekla starostka Přelouče Irena Burešová.

Stížnost řeší také stavební odbor přeloučské radnice. "Zatím jsme stížnost vzali na vědomí a nechali jednat úřední orgány," doplnila starostka Burešová.

Zápach a hluk vadí hlavně obyvatelům, kteří bydlí v těsné blízkosti drůbežárny. Ti vzdálenější zápach příliš nevnímají. A shodují se, že ani v létě to není nijak hrozné. "Chápu, že těm to vadí. Ale musím přiznat, že to bylo horší. Určitě s tím už něco udělali. Před několika lety to ale bylo v létě nesnesitelné. Nedá se to se současným stavem srovnávat," řekla obyvatelka Škudel Jana Švejdová.

Zápach ze zemědělských farem lidem nevoní

Se zápachem ze zemědělských farem bojovali i obyvatelé Sedlíšťky u Litomyšle. Inspekce životního prostředí tady řešila stížnosti na zápach prasečáku. Lidé tam už rok nežijí uprostřed zápachu, není to však výsledek tlaku úřadů.

"Zjistil jsem, že když vepřín stojí uprostřed vesnice a celoročně obtěžuje lidi, vůbec nikoho to nezajímá," uvedl Zdeněk Horydyský. Řekl, že inspekci životního prostředí vyloženě obtěžoval. "Nakonec jsem si kvůli tomu koupil dům jinde, ale než jsem se stačil přestěhovat, zemědělci kvůli krizi chov prasat zrušili. Kdykoliv se ale mohou zase vrátit," řekl.

Lidé si stěžovali také na nesnesitelný zápach na farmě na chov prasnic společnosti Drupork v Makově na Vysokomýtsku. Podle České inspekce životního prostředí však Drupork dodržuje všechny normy, používá i pokročilou technologii. Přesto si skupina lidí v rodinných domech v okolí stěžovala, že provoz nesnesitelně páchne.