Obvody Pardubic přestanou vyplácet dávky, je to další důvod ke zrušení

Zákon od příštího roku přenese vyplácení dávek na pracovní úřady. Zatímco v mnoha městech zůstanou úředníci na městských úřadech a lidé budou chodit do stejné kanceláře, Pardubice čeká změna. Ředitel pracovního úřadu Petr Klimpl chce vyplácet dávky z jednoho místa.

"V úvahu připadá bývalé sídlo krajského úřadu v Jiráskově ulici nebo v ulici Za Divadlem. Počítám s tím, že k nám přejde asi deset lidí, ale někteří odejdou," řekl Klimpl.

Obvod pomohl odpůrcům kácení stromů V minulých dnech se ukázalo, jak nešťastné může být, když má malá radnice na starosti životní prostředí. Když odbor životního prostředí na prvním obvodu vydával povolení ke kácení stromů při rekonstrukci Tyršových sadů, vznikl dokument s tolika právními vadami, že Česká inspekce životního prostředí musela kácení zastavit. Radnice tím sice prokázala nedocenitelnou službu odpůrcům kácení, projekt obnovy parku se tak ale nejspíš kvůli úřednické chybě dostal na několik let k ledu.

To dává do ruky další argument těm, kteří poukazují na zbytečnost a hlavně nehospodárnost městských obvodů. Jejich úhlavním odpůrcem je sdružení Pardubáci, které se chystá přejít do útoku proti malým radnicím.

"Budeme se snažit jim odebrat další kompetence. Otázka zrušení městských obvodů musí přijít znova na stůl," řekl šéf Pardubáků František Brendl. Dodal, že v době, kdy je v městské kase stále méně peněz, je potřebnost malých radnic přinejmenším mlhavá.

Obvodům zůstane životní prostředí nebo rybáři

Městským obvodům po tomto posledním zásahu už příliš mnoho kompetencí nezbývá. "Budeme mít na starost životní prostředí, dopravu, jako třeba uzavírky, přestupky a povolení rybářských lístků," řekl starosta prvního městského obvodu Jaroslav Menšík.

To skutečně není mnoho na to, aby pardubičtí daňoví poplatníci platili každý rok kolem padesáti milionů korun na provoz malých radnic.

Starosta Menšík však obvody hájí. "Pokud se zruší, lidé to pocítí. Kdokoliv sem přijde kvůli lokálnímu problému, je vyslyšen. Na velké radnici se nedostane ani k tajemníkovi," řekl Menšík.

To potvrzuje například čerstvá zkušenost obyvatele I. obvodu Jana Stejskala. "Ptal jsem se e-mailem starosty, co bude s umírající zelení ve Smilově ulici. Obratem mi přišla kompetentní odpověď, že se chystá výměna stromů, " řekl Stejskal.