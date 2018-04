Kauza Petržílek u soudu neskončí, vlivný člen krajské ČSSD je nemocný

Miroslav Petržílek byl druhým nejvýše postaveným sociálním demokratem v kraji. Majiteli stavební firmy Chládek a Tintěra Liboru Joskovi si řekl o milionové provize z veřejných zakázek. Navrhoval mu, aby je předražil. Rozhovory si však Joska nahrával a předal protikorupční policii. Loni v prosinci chtěl Petržílek dostat od Josky něco předem. "Nešla by alespoň nějaká záloha? Třeba milion, když budou teď ty Vánoce," říkal Petržílek. Policie v červnu obvinila Petržílka trochu překvapivě z podvodu a ne z korupce, jak by se dalo čekat.

"Tohoto trestného činu se měl dopustit 65letý muž z Pardubicka na podzim loňského roku," uvedl mluvčí Krajského státního zastupitelství Hradec Králové Pavel Bužga. Zřejmě šlo o to, že policie chtěla dokázat, že Petržílek sliboval Joskovi něco, co nemůže splnit. To se ovšem veřejnost nikdy nedozví.

"Letiště navýšit o dvacet mega, to je jedno, jak to uděláte. Ale chceme z toho deset." Miroslav Petržílek, bývalý krajský místopředseda ČSSD si na tajně pořízené nahrávce říká Liboru Joskovi o peníze. Už v té době byl ale na vozíku a léčil se z vážného onkologického onemocnění. Kvůli němu se také případ nyní s největší pravděpodobností uzavírá.