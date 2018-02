Obžalovaný lákal na investice, třiasedmdesáti lidem dluží 90 milionů

14:09 , aktualizováno 14:09

Michal Morch z Chrudimi měl odjakživa rád svět peněz a informací. Fascinovala ho burza, její proměnlivost i to, jak rychle dokáže obchodováním s akciemi vydělat peníze, na které musí jiný člověk pracovat několik let. Nyní mu u Krajského soudu v Pardubicích hrozí až deset let za podvod.